Харьковчане считают, что деятельность Кернеса и Фельдмана наиболее полезна для города 27 декабря 2016 г. Вечерний Харьков 0 0

Если бы досрочные парламентские выборы состоялись в ближайшее время, то наибольшую поддержку харьковчан получили бы Оппозиционный блок, «Батькивщина», «Возрождение» и «Наш край».