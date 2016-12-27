Харьковчане считают, что деятельность Кернеса и Фельдмана наиболее полезна для города

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Городской омнибус», проведенного Центром исследований и коммуникации ActiveGroup в пяти городах Украины - Харькове, Киеве, Львове, Днепре и Одессе и представленного 22 декабря в Киеве.
Среди респондентов, которые намерены принять участие в голосовании и определились с выбором, Оппозиционный блок поддерживают 18,2%, партию «Батькивщина» - 15,7%, «Возрождение» - 12,6% и «Наш край» - 9, 1%. Рейтинг других партий не превышает 5%.
По данным опроса, 60,7% харьковчан считает, что наиболее полезной для города является деятельность действующего городского головы Геннадия Кернеса. 43,9% жителей города считают такую деятельность народного депутата Украины Александра Фельдмана. Далее в рейтинге: Михаил Добкин - 27,5%, Александр Ярославский - 18,5%, Александр Кирш - 5,6%, Юлия Светличная - 4,9%, Виталий Хомутынник - 3,1%, Юрий Сапронов - 2,3 %, Дмитрий Святаш - 2,3%, Сергей Кацуба - 2,0%, Валерий Писаренко - 1,9%, Арсен Аваков - 1,3%.
Опрос проводился 10-11 декабря 2016 среди 1722 респондентов. Ошибка репрезентативности: не более 2,2%.