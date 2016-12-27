Харьковские активисты «штопают» дыры в местных бюджетах

Почти четверть миллиона вернулись в бюджет Харьковской области. Общественники выявили ряд правонарушений, связанных с незаконным использованием земли, уклонением от налогов и конфликтом интересов.

Харьковское КП финансирует террористов?

Села получили колоссальный доход

Один из кейсов, которыми сейчас занимаются активисты Сети антикоррупционных центров и Чугуевской проавозащитной группы, — деятельность одного из харьковских КП.– Предприятие закупило 48 тонн угля для отопления. Но задекларированная по документам марка угля не добывается на территории, подконтрольной Украине. Ближайший источник добычи — оккупированная часть Украины, так называемая ДНР, – говорит эксперт в сфере предупреждения коррупции Сергей Рогозин. – Получается, что деньги за уголь КП фактически заплатило террористам.Активисты отправили на предприятие публичные запросы, затребовав информацию о проведении сделки, и после анализа полученных данных обратились в СБУ Харьковской области о возбуждении уголовного дела по ст. 110 УКУ «Финансирование терроризма». Но в службе открывать производство пока не спешат.– Отказ СБУ мы обжаловали в судебном порядке, но, к сожалению, суд вынес решение не в нашу пользу, – констатирует Сергей Рогозин. – Но мы это так не оставим и будем оспаривать это решение.Второй кейс касается того же коммунального предприятия. В ходе мониторинга судебных решений, активисты выяснили факт незаконного увольнения сотрудника этого КП, за что ему обязаны выплатить 61913 грн.– Эту сумму взыскали с коммунального предприятия, то есть пострадал городской бюджет. А по закону за неправомерные действия материальную ответственность несет директор, – считает Сергей Рогозин. – Мы обратились в прокуратуру области с просьбой возбудить производство, ведь сумма в почти 62 тыс грн. – достаточно весомый ущерб для местного бюджета. Однако там тоже не спешили возбуждать производство – заявление переправили в Шевченковский отдел полиции, потом – в Киевский. Мы обжаловали бездействие прокуратуры в суде и 17 декабря Червонозаводский суд своим решением обязал прокуратуру возбудить уголовное дело.Еще одно нарушение антикоррупционого законодательства общественники усмотрели в решении горсовета одного из райцентров области материальной о выделении помощи в размере 8000 грн. местному городскому голове – «на решение социально-бытовых вопросов». Хотя документов, подтверждающих наличие таких вопросов, к заявлению на матпомощь не прилагалось. Общественные активисты усмотрели здесь очевидный конфликт интересов (ч.1 ст. 1 ЗУ «О противодействии коррупции»), то есть противоречие между частными интересами городского головы и его служебными полномочиями. И подали административный иск в суд.Всего в течение 2016 года общественники направили 23 иска в суд для отмены решений, принятых в условиях конфликта интересов, и написали 54 заявления в правоохранительные органы.Занялись антикоррупционеры и земельным вопросом, в результате чего, по их словам, в 2016 году им удалось вернуть в местные бюджеты Харьковской области более 230 тысяч гривен.– Сегодня две трети земель Украины являются землями сельхозназначения. Большинство из них используется арендаторами, однако, в силу юридической неграмотности селян, а также создаваемых местными чиновниками преград, эти земли часто используются арендаторами без уплаты арендной платы, – отмечает представитель Сети антикоррупционных центров Станислав Кучеров.Как уточнил ведущий аналитик Чугуевской правозащитной группы Роман Лихачев,если взять стоимость арендной платы за 1 га земли в размере 1000 гривен в год, то за пай в 3-10 га хозяин может получать от 3 до 10 тыс. грн. в год.– С арендной платы, например в 5000 гривен, бюджет должен получить порядка 900 гривен. Для села – это существенно, – говорит Роман Лихачев. – Есть села, где в результате официального оформления земель суммы, поступившие в бюджет поссоветов за прошлый год, составляли порядка 50-60 тыс. грн. – 10% от всего бюджета! Непонятно, почему местные органы власти не занимаются этим?По данным Станилава Кучерова, за год активисты предотвратили самовольный захват 230 га земли, признали право собственности на земельные участки площадью в 125 га, оказали помощь в наследовании земли общей площадью в 65 га, 42 раза предотвратили бесплатную передачу земли.Таким образом 36,5 тыс. грн. наполнили бюджет в виде налогов при аренде земельных участков; 126,7 тыс. — при продаже земли и 67,2 тыс. грн. налогов поступило при предотвращении самовольного захвата участков и передачи их в аренду.По словам аналитика Чугуевской правозащитной группы, наибольшее количество нарушений общественники выявили в Лозовском районе. Там преобладали случаи, связанные с конфликтом интересов. На втором месте оказался Балаклейский район, на третьем — Золочевский.