Харьковчанина ограбила девушка, с которой он познакомился по интернету

22-летний харьковчанин обратился в Основянский отдел полиции с заявлением об ограблении.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, молодой человек в социальной сети познакомился с 20-летней девушкой и пригласил ее к себе в гости.Интернет-знакомая пришла с подругой. Через некоторое время предложила выйти из квартиры покурить. Когда потерпевший открыл дверь, увидел двух незнакомых мужчин. Один из них нанес ему несколько ударов в лицо и, угрожая пистолетом, потребовал отдать деньги и ценности. Завладев мобильным телефоном, ноутбуком, компьютером, потерпевшего, злоумышленники покинули место преступления.В результате проведения розыскных мероприятий оперуполномоченными Основянского отдела полиции задержаны двое 36-летних мужчин и 20-летняя девушка, которые вступили в преступный сговор. Вещественные доказательства изъяты.Следователем открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. В настоящее время они находятся под стражей. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.