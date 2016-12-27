Харьковская область вышла на новый урожайный рекорд

Как сообщили в Департаменте агропромышленного развития ХОГА,
в 2016 году по валовому сбору сахарной свеклы регион занимает второе место в Украине.
По информации специалистов, в этом году (по сравнению с прошлым) площадь сбора сахарной свеклы увеличилась на 8,6 тыс. га, или на 55,8%, и составила 24,0 тыс. га.
Валовый сбор сахарной свеклы по всем категориям хозяйств (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) увеличился в 2,1 раза и составляет 1,1 млн тонн. Урожайность этой культуры также увеличилась на 151,8 ц/га и составляет 505,6 ц/га.
Наибольшая урожайность зафиксирована у таких предприятий:
– ЧААП «Луч» (Красноградский район) – 634,5 ц/га;
– ЗАО «АФ» им. С. Сковороды (Золочевский район) – 611,3 ц/га;
– ООО СП «Родина» (Богодуховский район) – 673,7 ц/га.
В текущем году производство сахара осуществляют 6 сахарных заводов: «Цукровик-Агро», «Первухинский сахарный завод», «Белый Колодец», «Сахарное», «АПК «Савинский» и «Новоивановский сахарный завод».
По состоянию на 26 декабря 2016 года произведено 160 тыс. тонн сахара, это в 2,1 раза больше чем в прошлом году, что полностью удовлетворит потребность региона в этом продукте. Потребность области в потреблении сахара на 2016-2017-й маркетинговый год составляет 102-103 тыс. тонн.