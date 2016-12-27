В Харькове отметили лучших легкоатлетов года 27 декабря 2016 г. Вечерний Харьков 0 0

Чемпионат Харьковской области по легкой атлетике среди молодежи и юниоров, который стартовал 26 декабря в манеже КДЮСШ «ХТЗ», открылся торжественным награждением лучших спортсменов 2016 года.