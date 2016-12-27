В Харькове отметили лучших легкоатлетов года

По решению Управления по делам молодежи и спорта ХОГА и исполкома Федерации легкой атлетики Харьковской области были отмечены:
– в номинации «Лучший атлет 2016 года» – бронзовый призер XXXI Летних Олимпийских игр в прыжках в высоту, Заслуженный мастер спорта Украины, рекордсмен Украины Богдан Бондаренко;
– в номинации «Лучший легкоатлет 2016 года среди взрослых спортсменов» – финалистка XXXI Летних Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта Украины Наталья Погребняк;
– в номинации «Лучший юниор 2016 года» – финалист чемпионата мира среди юниоров, мастер спорта Украины Павел Безис;
– в номинации «Лучший юноша 2016 года» – финалист чемпионата Европы среди юношей, кандидат в мастера спорта Украины Тарас Шевцов;
– в номинации «Лучший спортсмен 2016 года среди ДЮСШ районов области» – Марина Кузьменко;
– в номинации «Талантливая молодежь» – рекордсменка Украины среди девушек в беге на 60 м, многократная чемпионка страны среди девушек, кандидат в мастера спорта Украины Ева Подгородецкая;
– в номинации «Лучший тренер 2016 года» – Заслуженный тренер Украины, Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины Виктор Бондаренко;
– в номинации «Лучший тренер 2016 года, который работал со взрослыми спортсменами» – Заслуженный тренер Украины Марина Омельченко и Заслуженный тренер Украины Алексей Омельченко;
– в номинации «Лучший тренер 2016 года, который работал с юниорами» – Заслуженный тренер Украины Алла Курочка;
– в номинации «Лучший тренер 2016 года, который работал с юношами» – учитель спорта Харьковского государственного высшего училища физкультуры и спорта №1 Виктор Шевцов;
– в номинации «Лучший тренер 2016 года среди ДЮСШ области» – тренер-преподаватель Золочевской ДЮСШ отдела образования Золочевской райгосадминистрации Виктор Ломакин;
– в номинации «Лучшая ДЮСШ 2016 года» – «Комплексная детско-юношеская спортивная школа «ХТЗ» Харьковского областного совета».
– в номинации «Лучшая областная ДЮСШ 2016 года» – Золочевская ДЮСШ отдела образования Золочевской райгосадминистрации.
– Нынешний год для харьковской легкой атлетики был однозначно успешный, ведь именно в этом виде спорта, благодаря Богдану Бондаренко, область завоевала единственную медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Но наилучшие результаты, я думаю, нас еще ждут впереди, – отметил начальник Управления по делам молодежи и спорта ХОГА
Виталий Кириленко.