На Харьковщине готовят свод памятников истории и культуры

Региональный том войдет во всеукраинское энциклопедическое издание об известных недвижимых объектах культурного наследия.



Справка

«Свод памятников истории и культуры Украины» – первое в истории Украины фундаментальное энциклопедическое научно-справочное издание об известных недвижимых памятниках и объектах культурного наследия, имеющих историческую, археологическую, научную, художественную и архитектурную ценность. Подготовка статей по этим направлениям является важной научной базой для составления и пополнения Государственного реестра недвижимых памятников Украины на основе новых и объективных оценок.



Подготовка этого издания осуществляется во исполнение Указа Президента Украины от 11.12.2000 г. № 1328 и Указа «О дополнительных мерах по подготовке и выпуску многотомного энциклопедического издания «Свод памяток истории и культуры Украины» от 28.11.2007 г. № 1156.

В первом заседании обновленной областной редакционной коллегии Харьковского тома издания «Свод памяток истории и культуры Украины» приняли участие представители Управления культуры и туризма ХОГА и сотрудники ОКУ «Харьковский научно-методический центр охраны культурного наследия», специалисты в области памятниковедения, истории, краеведения, искусствоведения, архитектуры, археологии, культурологии, а также работники музейных, архивных и библиотечных учреждений.Как отмечают специалисты, в харьковский том издания планируется включить информацию о 9384 памятниках истории, археологии и монументального искусства, которые находятся на территории Харькова и области.Статьи о недвижимых памятниках культурного наследия Купянска, Купянского района, Чугуева и Чугуевского района уже завершены, издать сборник по ним планируется уже в следующем году, сообщают в Управлении культуры и туризма ХОГА.