На Новый год и Рождество отменят массу электричек

Об отмене электричек по вокзалу Харьков-Пассажирский «Вечерний Харьков»
сообщил накануне. А вот чтоудалось узнать по этому поводу на других вокзалах города.
По станции Лосево 1 января отменяются электропоезда № 6811 до Граково (отпр. 1.00), № 6815 до Граково (отпр. 6.37), № 8812 из Граково (приб. 5.57), № 6816 из Граково (приб. 10.27). 1, 2 и 7 января отменяются электропоезда № 6823 до Граково (отпр. 11.03) и № 6824 из Граково (приб. 14.13).
По станции Харьков-Левада 1, 2 и 7 января отменяются электропоезда № 6409 до Шебелинки (отпр. 4.06), № 6417 до Балаклеи (отпр. 7.16), № 7005 до Изюма (отпр. 14.33), № 6435 до Балаклеи (отпр. 18.45), № 6139 до Золочева (отпр. 11.12), № 6223 до Мерчика (отпр. 15.47) — он будет отправляться из Люботина в 17.05 и следовать до Мерчика, № 6418 из Изюма (приб. 10.31), № 6860 из Шебелинки (приб. 7.53), № 6426 из Балаклеи (приб. 17.04), № 7006 из Изюма (приб. 20.15), № 7668 из Балаклеи (приб. 23.16), № 6222 из Мерчика (приб. 10.54), № 6168 из Золочева (приб. 15.22).
На вокзале Харьков-Балашовский информацией о возможных отменах электричек на Новый год и православное Рождество днем информации пока нет.