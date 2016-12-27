Общество

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Харьковские экологи внесли ценные предложения

Харьковские экологи внесли ценные предложения
Харьковские экологи внесли свои предложения в проект национальной стратегии обращения с отходами.
Сам проект Министерство экологии и природных ресурсов Украины презентовало во время видеоселектора, сообщает пресс-служба ХОГА.

В экспертной встрече приняли участие руководители Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины,  а также Европейского банка реконструкции и развития. В ходе мероприятия свои предложения по улучшению проекта могли озвучить экологи, ученые и общественники Харьковской, Одесской, Львовской, Днепропетровской, Черниговской и Полтавской областей.

По словам начальника управления рационального использования природных ресурсов Департамента экологии и природных ресурсов ХОГА Аллы Стребковой, утверждение стратегии – это важный шаг как для нашего региона, так и для Украины в целом. Она также отметила, что стратегия направлена ​​на выработку целостной государственной политики в сфере функционирования рынка отходов.

– Обговаривали такие аспекты, как внедрение раздельного сбора мусора, установка сортировочных линий, уменьшение количества полигонов ТБО, а также приближение норм отечественного законодательства к европейским, – подчеркнула Алла Стребкова.

Она отметила, что экологи Харьковщины предложили заинтересовывать граждан сдавать на утилизацию и переработку опасные отходы в составе бытовых, таких как батарейки, ртутьсодержащие лампочки и т.п.

– Харьковская область – это промышленно развитый регион, но технологии переработки промышленных отходов практически не используются. Наша задача – внедрять современные методы переработки этих отходов и привлекать для этого иностранных инвесторов, – сказала Алла Стребкова.

Экологи подчеркнули, что рекомендации регионов будут учтены Министерством экологии и природных ресурсов Украины, и уже в начале следующего года будет принята соответствующая программа обращения с отходами.

Над созданием стратегии работала межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители Министерства экологии и природных ресурсов Украины, Министерства экономического развития и торговли Украины, Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, представители немецкой федеральной компании GIZ и Европейского банка реконструкции и развития.

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