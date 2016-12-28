Что будет в парке Горького в новогоднюю ночь: полная программа

В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Харькове проходят мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству.

Программа мероприятий в парке имени Горького



28 декабря, среда

Средневековая площадь

12.00 – 18.00 Домик Деда Мороза

Главная сцена

14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»

18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Зимние забавы»

Развлекательный центр

14.00 – 17.00 Почта Деда Мороза

14.00 – 17.00 Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений: «Елочка»

17.00 – 18.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»

Логово Били Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои



29 декабря, четверг

Средневековая площадь

12.00 – 18.00 Домик Деда Мороза

Главная сцена

14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»

18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Козацькi розваги»

Развлекательный центр

14.00 – 17.00 Почта Деда Мороза

14.00 – 17.00 Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений: «Снежинка»

17.00 – 18.30 Развлекательная шоу-программа творческой студии «Pingwin»

Логово Били Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои



30 декабря, пятница

Средневековая площадь

12.00 – 18.00 Домик Деда Мороза

Главная сцена

14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»

18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Зимние забавы»

19.00 – 21.00 Новогодний лаунж сет Dj White Dot

Развлекательный центр

14.00 – 17.00 Почта Деда Мороза

14.00 – 17.00 Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений: «Петушок»

17.00 – 18.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»

19.00 – 20.00 Осенние сказки братьев месяцев

Логово Били Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои



31 декабря, суббота, Новый Год

Средневековая площадь

12.00 – 18.00 Домик Деда Мороза

Главная сцена

14.30 – 16.00 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»

16.00 – 17.00 Мастер-класс по сальсе школы латиноамериканского танца Salsa Loca

17.00 – 18.00 Спектакль «12 месяцев»

18.00 – 22.00 Новогодняя лаунж программа

22.00 – 23.00 Молодежная дискотека с новогодними конкурсами, розыгрышем призов

23.00 – 23.55 Спектакль «Как много дедушек хороших-2» творческой студии PinGwin

23.55 – 00.00 Выход Деда Мороза со Снегурочкой

00.00 – 00.15 Фаер-шоу «Pantera»

00.15 – 01.15 Концертная программа «Luwis Carroll Band»

01.15 – 01.30 Розыгрыш призов

01.30 – 04.00 Новогодняя дискотека при участии проекта электронной музыки «HauzBasters»

Развлекательный центр

14.00 – 17.00 Мастер класс по ляльке-мотанке

14.00 – 17.00 Почта Деда Мороза

17.00 – 18.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»

19.00 – 20.00 Зимние сказки братьев месяцев

Логово Били Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

Ретро-парк

14.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»



1 января, воскресенье

Средневековая площадь

12.00 – 18.00 Домик Деда Мороза

Главная сцена

12.00 – 13.00 Детская анимационная программа «Танцевальный батлик»

13.00 – 14.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»

16.00 – 17.30 Концерт ВИА «Твист»

18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Зимние забавы»

19.00 – 22.00 Молодежная дискотека с розыгрышем новогодних призов

Развлекательный центр

13.00 – 14.00 Шоу мыльных пузырей

14.00 – 17.00 Мастер класс по ляльке-мотанке

14.00 – 17.00 Почта Деда Мороза

17.00 – 18.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»

19.00 – 20.00 Весенние сказки братьев-месяцев

Логово Били Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

Ретро-парк

14.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»



2 января, понедельник

Средневековая площадь

12.00 – 18.00 Домик Деда Мороза

Главная сцена

12.00 – 13.00 Детская анимационная программа «Танцевальный батлик»

14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»

18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Зимние забавы»

19.00 – 22.00 Молодежная дискотека с розыгрышем новогодних призов

Развлекательный центр

13.00 – 14.00 Шоу мыльных пузырей

14.00 – 17.00 Почта Деда Мороза

14.00 – 17.00 Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений: «Дед Мороз»

17.00 – 18.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»

19.00 – 20.00 Летние сказки братьев-месяцев

Логово Били Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

Ретро-парк

14.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»



3 января, вторник

Средневековая площадь

12.00 –18.00 Домик Деда Мороза

Главная сцена

14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»

18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Козацькi розваги»

Развлекательный центр

13.00 – 14.00 Кукольный спектакль

14.00 – 17.00 Почта Деда Мороза

14.00 – 17.00 Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений: «Новогодняя открытка»

17.00 – 18.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»

Логово Били Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои



4 января, среда Средневековая площадь

12.00 — 18.00 Домик Деда Мороза

Главная сцена

14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»

18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Зимние забавы»

Развлекательный центр

13.00 – 14.00 Цирковое представление студии «Чародеи»

14.00 – 17.00 Почта Деда Мороза

14.00 – 17.00 Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений: «Елочка»

17.00 – 18.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»

Логово Били Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои



5 января, четверг

Средневековая площадь

12.00 – 18.00 Домик Деда Мороза

Главная сцена

14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»

18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Козацькi розваги»

Развлекательный центр

13.00 – 14.00 Шоу мыльных пузырей

14.00 – 17.00 Мастер класс по ляльке-мотанке

14.00 – 17.00 Почта Деда Мороза

14.00 – 17.00 Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений: «Снежинка»

17.00 – 18.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»

Логово Били Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои



6 января, пятница

Средневековая площадь

12.00 – 18.00 Домик Деда Мороза

Главная сцена

12.00 – 13.00 Детская анимационная программа «Зимние забавы».

14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»

18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Зимние забавы»

19.00 – 21.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

Развлекательный центр

13.00 – 14.00 Шоу лаборатории сумасшедших ученых

14.00 – 17.00 Почта Деда Мороза

14.00 – 17.00 Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений: «Петушок»

17.00 – 18.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»

Логово Били Кида

12.00 – 17.00 Лазертаг бои

В этом году главная тема всех новогодних мероприятий в парке – сказка Самуила Маршака «Двенадцать месяцев». Ее герои проводят конкурсные программы. С 30 декабря по 2 января в Развлекательном центре пройдет интерактивная программа «Сказки братьев-месяцев».С 24 декабря, после открытия новогодней елки, в парке установлен Рождественский вертеп, инсталляция «Веселые снеговики».Начали работу зимняя ярмарка, почта Деда Мороза.Новый год в парке начнут праздновать с 12:00 31 декабря. Программа продлится до 4:00, аттракционы будут работать до 5:00. Гостей ждет детская шоу-программа, мастер-класс по сальсе, новогодние спектакли «Двенадцать месяцев» и «Как много дедушек хороших-2». В новогоднюю ночь выступит кавер-группа Lewis Carroll Band, состоится праздничная дискотека с участием проекта электронной музыки Hauz Basters. С 00.00 до 00.15 минут пройдет файер-шоу Pantera.