Харьков

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Что будет в парке Горького в новогоднюю ночь: полная программа

Что будет в парке Горького в новогоднюю ночь: полная программа
В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Харькове проходят мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству.
В этом году главная тема всех новогодних мероприятий в парке – сказка Самуила Маршака «Двенадцать месяцев». Ее герои проводят конкурсные программы. С 30 декабря по 2 января в Развлекательном центре пройдет интерактивная программа «Сказки братьев-месяцев».

С 24 декабря, после открытия новогодней елки, в парке установлен Рождественский вертеп, инсталляция «Веселые снеговики».

Начали работу зимняя ярмарка, почта Деда Мороза.

Новый год в парке начнут праздновать с 12:00 31 декабря. Программа продлится до 4:00, аттракционы будут работать до 5:00. Гостей ждет детская шоу-программа, мастер-класс по сальсе, новогодние спектакли «Двенадцать месяцев» и «Как много дедушек хороших-2». В новогоднюю ночь выступит кавер-группа Lewis Carroll Band, состоится праздничная дискотека с участием проекта электронной музыки Hauz Basters. С 00.00 до 00.15 минут пройдет файер-шоу Pantera.

Программа мероприятий в парке имени Горького

28 декабря, среда                                                                                     
    Средневековая площадь    
12.00 – 18.00    Домик Деда Мороза     
    Главная сцена    
14.00 – 15.30    Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»
18.00 – 19.00    Конкурсно-развлекательная программа «Зимние забавы»    
    Развлекательный центр    
14.00 – 17.00    Почта Деда Мороза    
14.00 – 17.00    Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений: «Елочка»    
17.00 – 18.30    Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»
    Логово Били Кида    
12.00 – 17.00    Лазертаг бои    

29 декабря, четверг                                                                                 
    Средневековая площадь    
12.00 – 18.00    Домик Деда Мороза     
    Главная сцена    
14.00 – 15.30    Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»
18.00 – 19.00    Конкурсно-развлекательная программа «Козацькi розваги»    
    Развлекательный центр    
14.00 – 17.00    Почта Деда Мороза    
14.00 – 17.00    Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений: «Снежинка»    
17.00 – 18.30    Развлекательная шоу-программа творческой студии «Pingwin»  
    Логово Били Кида    
12.00 – 17.00    Лазертаг бои
    
30 декабря, пятница                                                                                 
    Средневековая площадь    
12.00 – 18.00    Домик Деда Мороза     
    Главная сцена    
14.00 – 15.30    Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»
18.00 – 19.00    Конкурсно-развлекательная программа «Зимние забавы»    
19.00 – 21.00    Новогодний лаунж сет Dj White Dot    
    Развлекательный центр    
14.00 – 17.00    Почта Деда Мороза    
14.00 – 17.00    Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений: «Петушок»    
17.00 – 18.30    Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00    Осенние сказки братьев месяцев    
    Логово Били Кида    
12.00 – 17.00    Лазертаг бои    

31 декабря, суббота, Новый Год
    Средневековая площадь    
12.00 – 18.00    Домик Деда Мороза    
    Главная сцена    
14.30 – 16.00    Развлекательная шоу-программа  «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»
16.00 – 17.00    Мастер-класс по сальсе школы латиноамериканского танца Salsa Loca    
17.00 – 18.00    Спектакль «12 месяцев»    
18.00 – 22.00    Новогодняя лаунж программа    
22.00 – 23.00    Молодежная дискотека с новогодними конкурсами, розыгрышем призов    
23.00 – 23.55    Спектакль «Как много дедушек хороших-2» творческой студии PinGwin    
23.55 – 00.00    Выход Деда Мороза со Снегурочкой
00.00 – 00.15     Фаер-шоу «Pantera»    
00.15 – 01.15    Концертная программа «Luwis Carroll Band»    
01.15 – 01.30    Розыгрыш призов    
01.30 – 04.00    Новогодняя дискотека при участии проекта электронной музыки «HauzBasters»    
    Развлекательный центр    
14.00 – 17.00    Мастер класс по ляльке-мотанке    
14.00 – 17.00    Почта Деда Мороза
17.00 – 18.30    Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце»  творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00    Зимние сказки братьев месяцев    
    Логово Били Кида    
12.00 – 17.00    Лазертаг бои    
    Ретро-парк    
14.00 – 20.00    Танцевальная программа «Танцуют все!»    
16.00 – 18.00    Вокальная программа «Споемте друзья!»    

1 января, воскресенье                                                      
    Средневековая площадь
12.00 – 18.00    Домик Деда Мороза    
    Главная сцена    
12.00 – 13.00    Детская анимационная программа «Танцевальный батлик»    
13.00 – 14.30    Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»    
16.00 – 17.30    Концерт ВИА «Твист»    
18.00 – 19.00    Конкурсно-развлекательная программа «Зимние забавы»    
19.00 – 22.00    Молодежная дискотека с розыгрышем новогодних призов    
    Развлекательный центр    
13.00 – 14.00    Шоу мыльных пузырей    
14.00 – 17.00    Мастер класс по ляльке-мотанке    
14.00 – 17.00    Почта Деда Мороза    
17.00 – 18.30    Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»    
19.00 – 20.00    Весенние сказки братьев-месяцев    
    Логово Били Кида    
12.00 – 17.00    Лазертаг бои    
    Ретро-парк    
14.00 – 20.00    Танцевальная программа «Танцуют все!»    
16.00 – 18.00    Вокальная программа «Споемте друзья!»    

2 января, понедельник                                                             
    Средневековая площадь
12.00 – 18.00    Домик Деда Мороза    
    Главная сцена    
12.00 – 13.00    Детская анимационная программа «Танцевальный батлик»    
14.00 – 15.30    Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»    
18.00 – 19.00    Конкурсно-развлекательная программа «Зимние забавы»    
19.00 – 22.00    Молодежная дискотека с розыгрышем новогодних призов    
    Развлекательный центр    
13.00 – 14.00    Шоу мыльных пузырей    
14.00 – 17.00    Почта Деда Мороза     
14.00 – 17.00    Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений: «Дед Мороз»    
17.00 – 18.30    Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»    
19.00 – 20.00    Летние сказки братьев-месяцев    
    Логово Били Кида    
12.00 – 17.00    Лазертаг бои    
    Ретро-парк    
14.00 – 20.00    Танцевальная программа «Танцуют все!»    
16.00 – 18.00    Вокальная программа «Споемте друзья!»    

3 января, вторник                                                                      
    Средневековая площадь
12.00 –18.00    Домик Деда Мороза    
    Главная сцена    
14.00 – 15.30    Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»    
18.00 – 19.00    Конкурсно-развлекательная программа «Козацькi розваги»    
    Развлекательный центр    
13.00 – 14.00    Кукольный спектакль    
14.00 – 17.00    Почта Деда Мороза     
14.00 – 17.00    Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений: «Новогодняя открытка»    
17.00 – 18.30    Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»    
    Логово Били Кида    
12.00 – 17.00    Лазертаг бои    

4 января, среда    Средневековая площадь
12.00 — 18.00    Домик Деда Мороза    
    Главная сцена    
14.00 – 15.30    Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»    
18.00 – 19.00    Конкурсно-развлекательная программа «Зимние забавы»    
    Развлекательный центр    
13.00 – 14.00    Цирковое представление студии «Чародеи»    
14.00 – 17.00    Почта Деда Мороза     
14.00 – 17.00    Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений: «Елочка»    
17.00 – 18.30    Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»    
    Логово Били Кида    
12.00 – 17.00    Лазертаг бои    

5 января, четверг                                                                         
    Средневековая площадь
12.00 – 18.00    Домик Деда Мороза    
    Главная сцена    
14.00 – 15.30    Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»    
18.00 – 19.00    Конкурсно-развлекательная программа «Козацькi розваги»    
    Развлекательный центр    
13.00 – 14.00    Шоу мыльных пузырей    
14.00 – 17.00    Мастер класс по ляльке-мотанке    
14.00 – 17.00    Почта Деда Мороза     
14.00 – 17.00    Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений: «Снежинка»    
17.00 – 18.30    Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»    
    Логово Били Кида    
12.00 – 17.00    Лазертаг бои    

6 января, пятница                                                                      
    Средневековая площадь
12.00 – 18.00    Домик Деда Мороза    
    Главная сцена    
12.00 – 13.00    Детская анимационная программа «Зимние забавы».    
14.00 – 15.30    Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»    
18.00 – 19.00    Конкурсно-развлекательная программа «Зимние забавы»    
19.00 – 21.00    Молодежная дискотека с Pj-поддержкой     
    Развлекательный центр    
13.00 – 14.00    Шоу лаборатории сумасшедших ученых    
14.00 – 17.00    Почта Деда Мороза     
14.00 – 17.00    Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений: «Петушок»    
17.00 – 18.30    Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»    
    Логово Били Кида    
12.00 – 17.00    Лазертаг бои   

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