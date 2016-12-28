Что будет в парке Горького в новогоднюю ночь: полная программа

В этом году главная тема всех новогодних мероприятий в парке – сказка Самуила Маршака «Двенадцать месяцев». Ее герои проводят конкурсные программы. С 30 декабря по 2 января в Развлекательном центре пройдет интерактивная программа «Сказки братьев-месяцев».
С 24 декабря, после открытия новогодней елки, в парке установлен Рождественский вертеп, инсталляция «Веселые снеговики».
Начали работу зимняя ярмарка, почта Деда Мороза.
Новый год в парке начнут праздновать с 12:00 31 декабря. Программа продлится до 4:00, аттракционы будут работать до 5:00. Гостей ждет детская шоу-программа, мастер-класс по сальсе, новогодние спектакли «Двенадцать месяцев» и «Как много дедушек хороших-2». В новогоднюю ночь выступит кавер-группа Lewis Carroll Band, состоится праздничная дискотека с участием проекта электронной музыки Hauz Basters. С 00.00 до 00.15 минут пройдет файер-шоу Pantera.
Программа мероприятий в парке имени Горького
28 декабря, среда
Средневековая площадь
12.00 – 18.00 Домик Деда Мороза
Главная сцена
14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»
18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Зимние забавы»
Развлекательный центр
14.00 – 17.00 Почта Деда Мороза
14.00 – 17.00 Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений: «Елочка»
17.00 – 18.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»
Логово Били Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
29 декабря, четверг
Средневековая площадь
12.00 – 18.00 Домик Деда Мороза
Главная сцена
14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»
18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Козацькi розваги»
Развлекательный центр
14.00 – 17.00 Почта Деда Мороза
14.00 – 17.00 Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений: «Снежинка»
17.00 – 18.30 Развлекательная шоу-программа творческой студии «Pingwin»
Логово Били Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
30 декабря, пятница
Средневековая площадь
12.00 – 18.00 Домик Деда Мороза
Главная сцена
14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»
18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Зимние забавы»
19.00 – 21.00 Новогодний лаунж сет Dj White Dot
Развлекательный центр
14.00 – 17.00 Почта Деда Мороза
14.00 – 17.00 Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений: «Петушок»
17.00 – 18.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00 Осенние сказки братьев месяцев
Логово Били Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
31 декабря, суббота, Новый Год
Средневековая площадь
12.00 – 18.00 Домик Деда Мороза
Главная сцена
14.30 – 16.00 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»
16.00 – 17.00 Мастер-класс по сальсе школы латиноамериканского танца Salsa Loca
17.00 – 18.00 Спектакль «12 месяцев»
18.00 – 22.00 Новогодняя лаунж программа
22.00 – 23.00 Молодежная дискотека с новогодними конкурсами, розыгрышем призов
23.00 – 23.55 Спектакль «Как много дедушек хороших-2» творческой студии PinGwin
23.55 – 00.00 Выход Деда Мороза со Снегурочкой
00.00 – 00.15 Фаер-шоу «Pantera»
00.15 – 01.15 Концертная программа «Luwis Carroll Band»
01.15 – 01.30 Розыгрыш призов
01.30 – 04.00 Новогодняя дискотека при участии проекта электронной музыки «HauzBasters»
Развлекательный центр
14.00 – 17.00 Мастер класс по ляльке-мотанке
14.00 – 17.00 Почта Деда Мороза
17.00 – 18.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00 Зимние сказки братьев месяцев
Логово Били Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
Ретро-парк
14.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»
1 января, воскресенье
Средневековая площадь
12.00 – 18.00 Домик Деда Мороза
Главная сцена
12.00 – 13.00 Детская анимационная программа «Танцевальный батлик»
13.00 – 14.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»
16.00 – 17.30 Концерт ВИА «Твист»
18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Зимние забавы»
19.00 – 22.00 Молодежная дискотека с розыгрышем новогодних призов
Развлекательный центр
13.00 – 14.00 Шоу мыльных пузырей
14.00 – 17.00 Мастер класс по ляльке-мотанке
14.00 – 17.00 Почта Деда Мороза
17.00 – 18.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00 Весенние сказки братьев-месяцев
Логово Били Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
Ретро-парк
14.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»
2 января, понедельник
Средневековая площадь
12.00 – 18.00 Домик Деда Мороза
Главная сцена
12.00 – 13.00 Детская анимационная программа «Танцевальный батлик»
14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»
18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Зимние забавы»
19.00 – 22.00 Молодежная дискотека с розыгрышем новогодних призов
Развлекательный центр
13.00 – 14.00 Шоу мыльных пузырей
14.00 – 17.00 Почта Деда Мороза
14.00 – 17.00 Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений: «Дед Мороз»
17.00 – 18.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»
19.00 – 20.00 Летние сказки братьев-месяцев
Логово Били Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
Ретро-парк
14.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»
3 января, вторник
Средневековая площадь
12.00 –18.00 Домик Деда Мороза
Главная сцена
14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»
18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Козацькi розваги»
Развлекательный центр
13.00 – 14.00 Кукольный спектакль
14.00 – 17.00 Почта Деда Мороза
14.00 – 17.00 Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений: «Новогодняя открытка»
17.00 – 18.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»
Логово Били Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
4 января, среда Средневековая площадь
12.00 — 18.00 Домик Деда Мороза
Главная сцена
14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»
18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Зимние забавы»
Развлекательный центр
13.00 – 14.00 Цирковое представление студии «Чародеи»
14.00 – 17.00 Почта Деда Мороза
14.00 – 17.00 Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений: «Елочка»
17.00 – 18.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»
Логово Били Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
5 января, четверг
Средневековая площадь
12.00 – 18.00 Домик Деда Мороза
Главная сцена
14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»
18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Козацькi розваги»
Развлекательный центр
13.00 – 14.00 Шоу мыльных пузырей
14.00 – 17.00 Мастер класс по ляльке-мотанке
14.00 – 17.00 Почта Деда Мороза
14.00 – 17.00 Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений: «Снежинка»
17.00 – 18.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»
Логово Били Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои
6 января, пятница
Средневековая площадь
12.00 – 18.00 Домик Деда Мороза
Главная сцена
12.00 – 13.00 Детская анимационная программа «Зимние забавы».
14.00 – 15.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»
18.00 – 19.00 Конкурсно-развлекательная программа «Зимние забавы»
19.00 – 21.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой
Развлекательный центр
13.00 – 14.00 Шоу лаборатории сумасшедших ученых
14.00 – 17.00 Почта Деда Мороза
14.00 – 17.00 Мастер-класс по изготовлению новогодних украшений: «Петушок»
17.00 – 18.30 Развлекательная шоу-программа «Морозное сердце» творческой студии «Pingwin»
Логово Били Кида
12.00 – 17.00 Лазертаг бои