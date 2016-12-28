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Украина получила второй транш финансовой помощи от ЕС

Украина получила второй транш финансовой помощи от ЕС
Украина получила второй транш финансовой помощи Европейского Союза в сумме 55,125 млн евро в рамках соглашения о финансировании, заключенного между правительством Украины и Европейской комиссией в 2014 году.
Как сообщается на сайте Министерства финансов, эти средства представляют собой второй, заключительный транш по данному соглашению. Первый транш в рамках этого соглашения в сумме 250 млн евро Украина получила в июле 2014 года.

По информации Минфина, эквивалент полученных средств в национальной валюте, как и средства первого транша, будет направлен на финансирование расходов общего фонда государственного бюджета.

Минфин подчеркнул, что получение указанной финансовой помощи является очередным шагом в направлении углубления сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом. Также отмечается, что ресурсы предоставлены по результатам оценки Европейской Комиссией проведения в Украине реформ в направлениях борьбы с коррупцией, государственных закупок, управления государственными финансами, государственного управления, административных услуг, конституционной реформы и гармонизации избирательного законодательства и законодательства о финансировании политических партий.

Напомним, контракт для Украины по развитию государства и поддержке реформ является частью пакета общей финансовой помощи Европейского Союза Украине объемом 11 млрд евро, согласованного и принятого Европейской Комиссией в марте 2014 года. Соглашение о финансировании контракта было подписано президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем Баррозу и премьер-министром Украины Арсением Яценюком 13 мая 2014 года.

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