Харьков

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Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов
В части домов временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Мироносицкая, 57 (п. №2), ул. Наталии Ужвий, 80 (п. №5, стояк) до 20:00 28.12.16 г., ул. Алчевских (Артема), 21 до 20:00 30.12.16 г.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 116 (п. №1, стояк) до 20:00 28.12.16 г.

Новобаварский район:
пер. Колодезный, 16 (ч/с), пер. Степной, 23 до 19:50 28.12.16 г., ул. Конторская (Краснооктябрьская), 2 (стояк) до 20:00 28.12.16 г.

Слободской район:
ул. Костычева, 19 (п. №3, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №4, стояк) до 17:00 28.12.16 г.

Холодногорский район:
ул. Ижевская, 1-31 (ч/с), ул. Магистральная, 1-31 (ч/с), ул. Ярославская, 10 (п. №2) до 17:00 28.12.16 г., ул. Таганская, 30/2 (п. №1, стояк)  до 20:00 28.12.16 г.

Шевченковский район:
ул. Космическая, 24-а (п. №2, стояк) до 17:00 28.12.16 г., Окружная дорога, Малая Даниловка (ч/с) до 20:00 28.12.16 г.

Слабое давление

Холодногорский район:
ул. Залютинская, 2, пер. Пластичный, 8, 10 до 20:00 28.12.16 г.

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