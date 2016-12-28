Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов

В части домов временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:ул. Мироносицкая, 57 (п. №2), ул. Наталии Ужвий, 80 (п. №5, стояк) до 20:00 28.12.16 г., ул. Алчевских (Артема), 21 до 20:00 30.12.16 г.пр. Тракторостроителей, 116 (п. №1, стояк) до 20:00 28.12.16 г.пер. Колодезный, 16 (ч/с), пер. Степной, 23 до 19:50 28.12.16 г., ул. Конторская (Краснооктябрьская), 2 (стояк) до 20:00 28.12.16 г.ул. Костычева, 19 (п. №3, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №4, стояк) до 17:00 28.12.16 г.ул. Ижевская, 1-31 (ч/с), ул. Магистральная, 1-31 (ч/с), ул. Ярославская, 10 (п. №2) до 17:00 28.12.16 г., ул. Таганская, 30/2 (п. №1, стояк) до 20:00 28.12.16 г.ул. Космическая, 24-а (п. №2, стояк) до 17:00 28.12.16 г., Окружная дорога, Малая Даниловка (ч/с) до 20:00 28.12.16 г.ул. Залютинская, 2, пер. Пластичный, 8, 10 до 20:00 28.12.16 г.