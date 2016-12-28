Зачем пассажирам пересадка в Мерчике в рыбные дни

Уже после ввода в действие нового графика движения поездов на 2016/17 годы внесены изменения в движение пригородных поездов на участке Харьков — Мерчик.

С 13 декабря маршрут электропоезда № 6325 Харьков-Пасс. - Люботин отправлением в 17.10 по вторникам и четвергам продлён до станции Мерчик, на которую он прибывает в 18.28. Обратный электропоезд № 6334 Люботин — Харьков по вторникам и четвергам отправляется из Мерчика в 18.54 и прибывает на станцию Харьков-Пассажирский согласно действующему расписанию в 20.08. В указанные дни недели пригородный дизель-поезд № 6268 Смородино — Люботин следует только до Мерчика, прибывая туда в 18.22, а обратный дизель-поезд № 6265 Люботин — Смородино следует в сообщении Мерчик — Смородино, отправляясь из Мерчика в 18.54.С 27 декабря электропоезд № 6222 Мерчик — Харьков-Левада отправляется из Мерчика в 9.26 вместо 9.13 и прибывает на коеечную станцию Харьков-Левада, как и прежде, в 10.54. При этом его стоянка по станции Люботин сокращена с 15 минут (9.44 — 9.59) до 2 минут (9.57 — 9.59). А электропоезду № 6320 Мерчик — Харьков-Левада отправлением из Мерчика в 7.57 и прибытием на станцию Харьков-Левада в 9.24 добавлена минутная остановка по остановочной платформе Караванная 8.18 — 8.19.