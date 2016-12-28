Политика

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Расширенные санкции США против российских компаний вступили в силу

Расширенные санкции США против российских компаний вступили в силу
Посольство Украины сообщило о вступлении в силу решения о введении со стороны Соединенных Штатов Америки дополнительных санкций против компаний Российской Федерации.
"Соединенные Штаты продолжают наращивать давление на Россию, вводя новые санкции за нарушение международного права и разжигание конфликта на востоке Украины. 15 компаний российского оборонпрома и 8 – во временно оккупированном украинском Крыму – под усиленными американскими санкциями", - сообщается на странице Посольства Украины в США в социальной сети Facebook.

"27 декабря Министерство торговли США добавляет 23 компании из России и Крыма в американский санкционный список, превращая Крым в экономически-токсический регион и блокируя деятельность российской оборонки", - сообщает дипведомство.

Напомним, 23 декабря на сайте Федерального реестра США появилась публикация, что Департамент торговли США (Министерство торговли) добавляет 23 российские кампании в список ограничительных мер. Тогда отмечалось, что это решение официально должно вступить в силу 27 декабря.

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