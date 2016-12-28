На Кубе решили предотвратить культ Фиделя Кастро

Парламент Кубы принял закон, ограничивающий использование имени и изображения лидера кубинской революции Фиделя Кастро в общественных местах, а также при воздвижении памятников.

Как сообщает Газета.RU со ссылкой на EFE, в рамках законопроекта будет запрещено использование имени и изображения Кастро в наименованиях площадей, парков, улиц, проспектов и других общественных мест, а также в любых видах наград и почетных титулов из соображений политической этики.Также воспрещается использовать образ Фиделя Кастро при возведении памятников.Данная инициатива реализуется во избежание развития культа личности команданте на Кубе.Ранее председатель Госсовета и совета министров Кубы Рауль Кастро заявил, что его правительство намерено запретить возводить памятники Фиделю Кастро или называть улицы именем лидера кубинской революции.Напомним, кубинский революционер Кастро скончался 26 ноября на 91-м году жизни. Из-за болезней Кастро временно ушел в отставку в июле 2006 года, прежде чем официально передал власть своему брату в 2008-м. Он руководил страной в течение 47 лет. В последние годы Кастро редко появлялся на публике, хотя продолжал писать газетные статьи.