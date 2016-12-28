На Кубе решили предотвратить культ Фиделя Кастро

Как сообщает Газета.RU со ссылкой на EFE, в рамках законопроекта будет запрещено использование имени и изображения Кастро в наименованиях площадей, парков, улиц, проспектов и других общественных мест, а также в любых видах наград и почетных титулов из соображений политической этики.
Также воспрещается использовать образ Фиделя Кастро при возведении памятников.
Данная инициатива реализуется во избежание развития культа личности команданте на Кубе.
Ранее председатель Госсовета и совета министров Кубы Рауль Кастро заявил, что его правительство намерено запретить возводить памятники Фиделю Кастро или называть улицы именем лидера кубинской революции.
Напомним, кубинский революционер Кастро скончался 26 ноября на 91-м году жизни. Из-за болезней Кастро временно ушел в отставку в июле 2006 года, прежде чем официально передал власть своему брату в 2008-м. Он руководил страной в течение 47 лет. В последние годы Кастро редко появлялся на публике, хотя продолжал писать газетные статьи.