Харьковчанам за гречку можно не беспокоиться

По данным Департамента агропромышленного развития ХОГА
, за январь –- ноябрь 2016 года индекс объемов производства валовой продукции сельского хозяйства, по сравнению с соответствующим периодом 2015 года, составил 102,7%. В частности, индекс валовой продукции по отрасли растениеводства – 103,9%, животноводства – 97,9%.
За январь-ноябрь 2016 года по всем категориям хозяйств общее валовое производство зерновых и зернобобовых культур, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, (ожидаемо) составит 102,6%. Произведено 4,3 млн тонн зерна. По этому показателю Харьковская область заняла 4 место в Украине.
Производство ячменя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 14,3% и составило 501,2 тыс. тонн, валовое производство гороха - в 1,9 раза (104,2 тыс. тонн). Производство гречихи, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось на 23,8% и составило 21,3 тыс. тонн (2 место в Украине). Также увеличилось валовое производство подсолнечника на 12,0%. По состоянию на 1 декабря подсолнечника собрано 1,3 млн тонн. По этому показателю Харьковская область заняла 1 место среди регионов Украины.
Производство картофеля в текущем году увеличилось на 4,7% и составляет 1077,6 тыс. тонн при средней урожайности 175 ц/га. Это полностью удовлетворит внутреннюю потребность до конца маркетингового года, считают в Департаменте АПР. В этом году также увеличилось на 0,9% валовое производство овощных культур – составляет 675,9 тыс. тонн.
Кроме того, аграрии отметили, что под урожай 2017 года по всем категориям хозяйств на сегодня посеяно 513,7 тыс. га озимых зерновых культур, что на уровне показателя предыдущего года.
Позитивные тенденции в этом году наблюдались в молочном скотоводстве и мясном птицеводстве. По состоянию на 1 декабря в целом по области произведено 493,2 тыс. тонн молока, что на 3,7 тыс. тонн (или на 0,8%) больше чем в аналогичном периоде прошлого года. По сельскохозяйственным предприятиям произведено 218,3 тыс. тонн молока, что на 3,3 тыс. тонн (или на 1,5%) больше уровня аналогичного периода прошлого года. По этому показателю Харьковская область заняла 3 место среди регионов Украины.
Также всеми категориями хозяйств за январь-ноябрь 2016 года реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 119,6 тыс. тонн, что на 4,9 тыс. тонн (или на 4,3%) больше чем за аналогичный период прошлого года.