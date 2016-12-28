Как изменить свою жизнь к лучшему: четыре правила

Правильный набор ежедневных действий способен привести к позитивным мыслям и изменению жизни к лучшему.

Чтобы изменить свою жизнь к лучшему всего за один месяц необходимо лишь придерживаться некоторых правил, говорят ученые.Для изменения своей жизни нужно начать утро с оптимистичных мыслей, и тогда хорошее настроение будет сопровождать человека на протяжении всего дня.Еще необходимо смотреть больше позитивных фильмов и роликов.Также помогут бескорыстные действия по отношению к другим, и благодарность с их стороны будет еще больше поднимать настроение.Необходимо уделить время чему-то новому, быть может, изучению какого-нибудь иностранного языка, и наблюдать за своими достижениями.Желательно в этот период не смотреть телевизор, а больше времени проводить на свежем воздухе или в компании близких людей.Такой простой набор ежедневных действий способен привести к позитивным мыслям, а те в свою очередь будут формировать хорошие обстоятельства вокруг.