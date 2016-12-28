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Британцы создали «календарь самых страшных событий» 2016 года

Британцы создали «календарь самых страшных событий» 2016 года
Британские дизайнеры, работающие в Берлине, создали «календарь самых страшных событий» 2016 года. 
В календаре представлены 25 картинок под каждой из которых содержится список самых ужасных событий, произошедших за год.

Также для календаря были созданы 25 видеороликов, каждый из которых иллюстрирует происшествия, потрясшие общественность в 2016 году.



Весь проект оформлен рождественскими украшениями, а в видео неудачные события разыгрывают елочные игрушки.



Авторы проекта в конце каждой из иллюстраций предлагают улучшить мир, наполненный хаосом и бессмысленными смертями, и пожертвовать деньги организации EducAid Sierra Leone, которая занимается поддержкой бесплатных образовательных программ для жителей Сьерра-Леоне.

Среди самых ужасных событий — победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, Brexit, смерть музыкантов Леонарда Коэна и Принса, а также гибель мирных жителей в зоне военных конфликтов.

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