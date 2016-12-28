Украина

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В праздничные дни на всех КПВВ будет увеличено количество персонала

В праздничные дни на всех КПВВ будет увеличено количество персонала
На новогодние и рождественские праздники на всех КПВВ на Донбассе будет увеличено количество персонала, чтобы разгрузить очереди и максимально содействовать гражданам проходить блокпосты.
"В наиболее нагруженных КПВВ в Новотроицком, Марьинке и Майорске будут увеличены смены, увеличат своих представителей все службы: и пограничники, и фискалы, и СБУ. Такую важную информацию сегодня я получила от руководства Государственной пограничной службы", - заявила на своей странице в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по решению конфликта на Донбассе Ирина Геращенко.

По ее словам, работа гуманитарной группы в Минске - это не только вопрос заложников, а "десятки других тяжелых, затяжных, важных для людей по обе стороны линии соприкосновения проблем. Одна из самых актуальных - работа КПВВ".

"Благодаря сотрудничеству украинских представителей гуманитарной группы из СБУ, руководством АТО и другими силовыми структурами, нам удалось найти компромисс и увеличить разрешение на перевозку личного багажа физическими лицами до 75 кг. И вот сегодня получила важную позитивную новость от руководства пограничной службы, что на днях было проведено специальное межведомственное совещание с участием МВД, Госпогранслужбы, СБУ, фискалов, МО, на котором все эти ведомства договорились об увеличении количества персонала на праздники. Это важно в первую очередь для простых граждан", - резюмировала Геращенко.

Она также добавила, что наша общая цель - чтобы КПВВ исчезли с украинской земли вообще, что станет возможным после восстановления контроля над украино-российской границей.

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