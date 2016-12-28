На Харьковщине за незаконной вырубкой лесов следят с воздуха

Об этом сообщил директор лесхоза Руслан Чагаровский.
«Угодья лесхоза имеют протяженность около 170 км, пешком не обойдешь. Поэтому на помощь привычном патрулированию территории на внедорожниках мы добавили воздушный патруль: дрон. Приобрели его – он стоит больше 40 тысяч грн – за счет прибыли. Дрон способен развить скорость до 70 км в час, при этом осуществляет осмотр участка в 3,5 км с высоты до 500 метров. Вид сверху фиксируется на видео и передается на пульт, что позволяет оператору тут же принимать меры по прекращению незаконной вырубки», – отметил Руслан Чагаровский.
По его словам, такой видеоматериал служит вещественным доказательством для судебного преследования нарушителей: «Им грозят штрафы до полтысячи гривен».
По словам и.о. начальника Главного управления лесного и охотничьего хозяйства Харьковской области Александра Попова, опыт лесхоза «Октябрьский» по применению новых технологий в охране леса одобрено на семинаре работников лесхозов Харьковской, Сумской и Полтавской областей, который состоялся в Нововодолажском районе Харьковщины.
«Лесоводов заинтересовал и другой – хозрасчетный – опыт лесхоза «Октябрьский». Здесь создан участок переработки древесных остатков, которые раньше просто сжигались на лесосеках. Сейчас продукцию участки продают местным котельным», – добавил Александр Попов.
Что касается новогодней тематики, то, стало известно, в лесхозах Харьковской области заготовят до 50 тысяч хвойных деревьев, причем цена елки или сосны в лесхозе – от 50 грн за деревце высотой 1-1,5 метра, что втрое дешевле, чем на елочных базарах в Харькове.
В Харьковской области действует 11 лесхозов. Лесные угодья занимают более 300 тысяч га, в том числе, лесопитомник – более 600 гектаров.