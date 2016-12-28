На Харьковщине за незаконной вырубкой лесов следят с воздуха

Предупреждать незаконную вырубку хвойных насаждений в лесхозе «Октябрьский» Харьковской области помогает квадрокоптер.

Об этом сообщил директор лесхоза Руслан Чагаровский.«Угодья лесхоза имеют протяженность около 170 км, пешком не обойдешь. Поэтому на помощь привычном патрулированию территории на внедорожниках мы добавили воздушный патруль: дрон. Приобрели его – он стоит больше 40 тысяч грн – за счет прибыли. Дрон способен развить скорость до 70 км в час, при этом осуществляет осмотр участка в 3,5 км с высоты до 500 метров. Вид сверху фиксируется на видео и передается на пульт, что позволяет оператору тут же принимать меры по прекращению незаконной вырубки», – отметил Руслан Чагаровский.По его словам, такой видеоматериал служит вещественным доказательством для судебного преследования нарушителей: «Им грозят штрафы до полтысячи гривен».По словам и.о. начальника Главного управления лесного и охотничьего хозяйства Харьковской области Александра Попова, опыт лесхоза «Октябрьский» по применению новых технологий в охране леса одобрено на семинаре работников лесхозов Харьковской, Сумской и Полтавской областей, который состоялся в Нововодолажском районе Харьковщины.«Лесоводов заинтересовал и другой – хозрасчетный – опыт лесхоза «Октябрьский». Здесь создан участок переработки древесных остатков, которые раньше просто сжигались на лесосеках. Сейчас продукцию участки продают местным котельным», – добавил Александр Попов.Что касается новогодней тематики, то, стало известно, в лесхозах Харьковской области заготовят до 50 тысяч хвойных деревьев, причем цена елки или сосны в лесхозе – от 50 грн за деревце высотой 1-1,5 метра, что втрое дешевле, чем на елочных базарах в Харькове.В Харьковской области действует 11 лесхозов. Лесные угодья занимают более 300 тысяч га, в том числе, лесопитомник – более 600 гектаров.