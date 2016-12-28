Названы главные неудачники музыкальной индустрии 2016 года
28 декабря 2016 г.
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28 декабря 2016 г.
Британцы из One Direction в 2015-м потеряли певца Зейна Малика, который ушел из группы ради сольной карьеры. Затем коллектив сделал перерыв в своей деятельности.
Канье Уэст оказался в списке неудачников из-за отмены 21 концерта. Это решение обернулось для рэпера потерей более 10 миллионов долларов. Исполнитель также попал в больницу с истощением.
Концерт в честь инаугурации Трампа назван провальным до его проведения благодаря тому, что известные музыканты отказываются принимать в нем участие. Как пишет издание, если бы в президентской гонке победила кандидат от демократов Хиллари Клинтон, на мероприятии могли бы выступить такие звезды, как Кэти Перри, Бейонсе, Джей-Зи, Брюс Спрингстин и Дженнифер Лопез, которые поддерживали ее перед выборами. Избранный президент США заявил, что не хочет видеть знаменитостей на своей инаугурации.
Канье Уэст — американский артист, обладатель 21 награды «Грэмми». В 2016 году он выпустил свой восьмой альбом The Life Of Pablo.
Группа One Direction была создана в 2010-м для участия в телешоу The X-Factor. Все четыре альбома коллектива возглавляли чарты продаж в Великобритании и США.
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