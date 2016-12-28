Кэрри Фишер появится в следующих «Звездных войнах»

Американскую актрису Кэрри Фишер, скончавшуюся от остановки сердца, покажут в восьмом фильме франшизы «Звездные войны».

Съемки очередного эпизода завершились в июле 2016 года. Картина находится на стадии пост-продакшн. Фишер сыграла в ленте принцессу Лею Органу, сестру джедая Люка Скайуокера.

Премьера фильма под рабочим названием «Звездные войны: Эпизод 8» намечена на декабрь 2017 года.



Фишер умерла в больнице во вторник, 27 декабря, в возрасте 60 лет от остановки сердца.

24 декабря сообщалось, что актриса была госпитализирована в критическом состоянии из-за сердечного приступа, произошедшего во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Врачи доставили Фишер в больницу скорой помощи департамента пожарной охраны города после приземления. В клинике ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Впоследствии мать Фишер, актриса Дебби Рейнольдс, рассказала о стабилизации состояния дочери.

Кэрри Фишер получила известность благодаря роли принцессы Леи в фантастической киноэпопее режиссера Джорджа Лукаса «Звездные войны». Она снялась в четырех фильмах саги: «Эпизод IV. Новая надежда» (1977 год), «Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980 год), «Эпизод VI: Возвращение джедая» (1983 год) и «Звездные войны: Пробуждение силы» (2015 год).