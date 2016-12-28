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Умерла игравшая жен Луи де Фюнеса актриса

Умерла игравшая жен Луи де Фюнеса актриса
Французская комедийная актриса Клод Жансак скончалась в возрасте 89 лет.

Артистка умерла во сне. О смерти рассказал ее сын Фредерик Шемен. Он отметил, что Жансак снималась в кино «до самого конца».

Клод Жансак родилась 1 марта 1927 года. В возрасте 25 лет она дебютировала в фильме «Жизнь порядочного человека» Саши Гитри. На съемках актриса познакомилась с французским комиком Луи де Фюнесом, который предложил ей играть вместе с ним во всех фильмах.

Жансак снялась с актером в десяти комедиях, в том числе в лентах «Большие каникулы», «Оскар», «Жандарм женится», «Замороженный», «Жандарм на прогулке» и «Скупой». Чаще всего актриса исполняла роли жен персонажа де Фюнеса.

Последний фильм с Жансак, «Баден-Баден» режиссера Рэйчел Лэнг, вышел в 2016 году.

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