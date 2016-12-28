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Названы худшие гаджеты года

Названы худшие гаджеты года
Портал Engadget назвал худшие устройства 2016 года.
В список попали смартфоны, ноутбук, часы и даже переходник для наушников.

Одним из главных разочарований года был назван Galaxy Note 7 из-за большого количества жалоб на самовоспламенение смартфона. Кроме Note 7, портал внес в список худших смартфонов флагман Sony Xperia X Performance. Отмечается, что телефон получил незначительное улучшение производительности по сравнению с младшим устройством линейки Xperia X, но при этом его стоимость — около 700 долларов. За высокую цену в 1,5 тысячи долларов порицают и умные часы Tag Heuer Connected на Android Wear.

Также худшим гаджетом 2016 года был назван дрон GoPro Karma, производство которого прекратилось спустя 16 дней после старта продаж, и переходник для наушников iPhone 7.

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