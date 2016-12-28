На вокзале «Харьков-Пассажирский» начались новогодние концерты

Ежегодно праздничные мероприятия с участием профессиональных и самодеятельных творческих коллективов проходят на всех 23 вокзалах Южной железной дороги.

В этом году 27 декабря в главном зале вокзала у новогодней елки традиционную серию концертов открыл народный самодеятельный коллектив управления Южной железной дороги – ансамбль «Співочі колії».28 декабря в 15:00 перед пассажирами выступит детский хор «Гармония» Харьковской частной общеобразовательной школы І-ІІІ степеней «Початок мудрості». 29 декабря в 10:00 новогодние песни в главном зале вокзала будут исполнять артисты народного любительского коллектива «Чисте джерело» (с. Ракитное Харьковской области).30 декабря в 17:00 на вокзале «Харьков-Пассажирский» состоится концерт, организованный волонтерским пунктом «Южный пост» благотворительного фонда «Объединение ради Украины». Перед пассажирами выступят финалисты и участники популярных проектов «Голос. Дети» и «Х-Фактор».5 января в 15:00 ожидается выступление фольклорного ансамбля «Берегиня» (пгт Новая Водолага).