В сети создали календарь самых страшных событий 2016 года
28 декабря 2016 г.
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28 декабря 2016 г.
В календаре представлены 25 карточек, под каждой из которых содержится, по мнению составителей, список самых ужасных событий, произошедших за год. Кроме того, для календаря созданы 25 видеороликов, каждый из которых иллюстрирует происшествия, потрясшие общественность в 2016 году. Весь проект оформлен рождественскими украшениями, а в видео неудачные события разыгрывают елочные игрушки.
Среди самых ужасных событий — победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, Brexit, смерть музыкантов Леонарда Коэна и Принса, а также гибель мирных жителей в зоне военных конфликтов.
26 декабря Twitter наводнили сообщения с призывом спасти от «проклятия 2016 года» 90-летнего британского телеведущего Дэвида Аттенборо (David Attenborough). Жители Великобритании беспокоятся, что «плохой» год заберет у них кумира нескольких поколений, поэтому предлагают спрятать знаменитость до наступления 2017 года.
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