В художественном музее откроется выставка Ольги Ковшар

В экспозиции – художественные панно в техниках лоскутного шитья: аппликация, конфетти, витраж, лоскутная сборка с изображением сказочных персонажей, цветочных композиций и украинского орнамента.

Справка

Ольга Ковшар родилась в Харькове, где все время живет и работает. Ольга - участница всеукраинских выставок печворка и квилтинга в Киеве, которые проходили в галереях «Лавра» и «Печерская», в музее Леси Украинки и других городах Украины, а также Франции и России. В 2009 году состоялась персональная выставка Ольги в краеведческом музее города Купянск.

30 декабря в 15:00 в выставочном зале Харьковского художественного музея открывается экспозиция «От бабушкиного одеяла – до художественного панно» Ольги Ковшар.– У любого кусочка ткани – своя история, которую он нам рассказывает, это и делает его таким уникальным для каждого человека. В общем, когда желание творить и время для этого совпадают – сажусь и шью, – рассказывает мастерица.Произведения Ольги отличаются изысканностью, художественным вкусом, высоким уровнем технического исполнения, всегда привлекают внимание зрителей и поклонников.Выставка будет работать до 26 января 2017 года ежедневно, кроме вторника, с 10:00 до 17:40 по адресу: ул. Жен Мироносиц, 9.