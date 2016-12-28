Харьков

  • 121
    •  / 

В художественном музее откроется выставка Ольги Ковшар

В художественном музее откроется выставка Ольги Ковшар
В экспозиции – художественные панно в техниках лоскутного шитья: аппликация, конфетти, витраж, лоскутная сборка с изображением сказочных персонажей, цветочных композиций и украинского орнамента.
30 декабря в 15:00 в выставочном зале Харьковского художественного музея открывается экспозиция «От бабушкиного одеяла – до художественного панно» Ольги Ковшар.

– У любого кусочка ткани – своя история, которую он нам рассказывает, это и делает его таким уникальным для каждого человека. В общем, когда желание творить и время для этого совпадают – сажусь и шью, – рассказывает мастерица.

Произведения Ольги отличаются изысканностью, художественным вкусом, высоким уровнем технического исполнения, всегда привлекают внимание зрителей и поклонников.

Выставка будет работать до 26 января 2017 года ежедневно, кроме вторника, с 10:00 до 17:40 по адресу: ул. Жен Мироносиц, 9.

Справка
Ольга Ковшар родилась в Харькове, где все время живет и работает. Ольга - участница всеукраинских выставок печворка и квилтинга в Киеве, которые проходили в галереях «Лавра» и «Печерская», в музее Леси Украинки и других городах Украины, а также Франции и России. В 2009 году состоялась персональная выставка Ольги в краеведческом музее города Купянск.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей28 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2665.07 грн
100 EUR 2783.66 грн
10 RUB 4.3791 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи