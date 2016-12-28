Погода в Харькове в новогоднюю ночь

Не дождь, но оттеперь 1 января харьковские синоптики обещают.

29 декабря: облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области: ночью 2-7º мороза, днем 0-5º ниже нуля, по городу: ночью 2-4º мороза, днем 0-2º ниже нуля.30 декабря: переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течении суток 3-8º мороза.31 декабря: переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха: ночью 8-13º мороза, днем 3-8º ниже нуля.1 января: облачно с прояснениями. Небольшие осадки. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха: ночью 5-10º мороза, днем от 4º мороза до 1º тепла.2 января: облачно с прояснениями. Небольшие осадки. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течении суток 2-7º мороза.