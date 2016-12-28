Под Новый год осужденным чаще передают «презенты»

Накануне Нового года сотрудники колоний Харьковской области будут работать в усиленном режиме.

Как рассказали в пресс-службе Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области, в связи с тем, что накануне новогодних и рождественских праздников увеличивается количество посылок и передач осужденным, становится больше и попыток передать на охраняемую территорию запрещенных предметов.27 декабря при досмотре посылки, поступившей осужденному К. от гражданина Т., было обнаружено и изъято вещество серо-зеленого цвета неизвестного происхождения, похожее на наркотическое. Запрещенное вещество было тщательно припрятано внутри шарикового дезодоранта. На днях сотрудники этого же учреждения обнаружили похожее на наркотик вещество в посылке осужденному.Выявили запрещенные для доставки предметы и сотрудники бывшего СИЗО – Харьковского учреждения исполнения наказаний (№ 27). При досмотре доставленных в учреждение личных вещей заключенного Б. обнаружили полиэтиленовый пакет с измельченным веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, похожим на наркотическое.Как сообщает пресс-служба Управления ГПтС Украины в Харьковской области, с 29 декабря по 9 января в учреждениях усилят контроль. В новогодние дни будут дежурить не только начальники отделов, но и высшее руководство учреждений – начальники колоний и их заместители, увеличится количество сотрудников, которые досматривают передачи и посылки, а в оперативной группе будут работать только самые опытные работники.