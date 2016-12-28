Правительство разработало план развития страны до 2020 года

Кабинет министров Украины разработал проект среднесрочного плана развития страны до 2020 года, в основе которого - экономический рост и восстановление промышленности.

Проект плана представил премьер-министр Украины Владимир Гройсман."Это реальный план действий. И его фундамент - экономический рост, - сказал Гройсман. - Уже в этом году мы видим тенденции (экономического восстановления - ред.). Нам надо их усиливать. А экономический рост - это основа восстановления промышленности и создания качественного продукта".Кроме того, ключевыми целями правительственного плана являются приватизация, развитие агросектора, развитие добывающей отрасли с возможностью полного обеспечения собственным газом и углем всех категорий потребителей к 2020 году, развитие дорожного хозяйства и логистических возможностей, включая строительство автомобильных дорог, портовой инфраструктуры и модернизацию "Укрзализныци", на которую государство, по словам Гройсмана, выделяет порядка 16 миллиарда гривен.Также в центре внимания - дерегуляция, децентрализация, реформа государственной службы, а также внедрение системы среднесрочного бюджетного планирования."Люди должны понять новое качество власти, - сказал Гройсман - При этом самый главный приоритет - развитие человека и нашего человеческого капитала".