Гибель младенца в ДТП в Харькове: водитель джипа был пьян 28 декабря 2016 г. источник 0 0

Водителю внедорожника, который, скрываясь с места дорожно-транспортного происшествия, совершил еще одну смертельную аварию, грозит восемь лет лишения свободы.