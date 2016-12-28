Кабмин решил остановить Одесский припортовый завод и сдать его в аренду

Кабинет министров планирует остановить Одесский припортовый завод и сдать его в аренду.

Об этом пишут "Наші гроші" со ссылкой на пояснительную записку к проекту распоряжения о реструктуризации долга ОПЗ перед "Нафтогазом Украины" (информацию подтверждают источники агентства "Украинские новости"). Это распоряжение было принято на заседании правительства 28 декабря."31 декабря 2016 года будут остановлены производственные мощности АО "ОПЗ", а АО "ОПЗ" будут предприняты меры по передаче целостного имущественного комплекса в аренду, что позволит обеспечить погашение долга АО "ОПЗ" перед НАК "Нафтогаз Украины". Ориентировочный срок передачи указанного целостного имущественного комплекса в аренду составит около 3 месяцев", - говорится в записке.Одесский припортовый завод по состоянию на 20 декабря был должен "Нафтогазу" 1 млрд гривен за поставленный газ. К концу года эта сумма составит 1,5 млрд гривен.С 1 апреля 2017 года, когда имущественный комплекс завода должен быть сдан в аренду, он начнет отдавать долг равными частями в течение 2 лет без начисления процентов.На ОПЗ работает 3860 человек. Негативная конъюнктура на мировых рынках и высокая цена газа приводит к негативным результатам деятельности завода, что приводит к ежемесячным убыткам.Напомним, ОПЗ располагает крупнейшим в СНГ производством аммиака и просто крупным производством карбамида, а также уникальным - единственным в стране - терминалом по перевалке аммиака на морские судна. Кроме того, одесский завод является конечным звеном аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса.ФГИ, в управление которого передан ОПЗ, пытался продать его летом, но желающих купить завод не нашлось. Ситуация повторилась в декабре.