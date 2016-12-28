Как правильно установить елку: советы спасателей

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обратилась к гражданам с просьбой придерживаться нескольких правил во время установки елки.

А именно:– размещайте елку на устойчивой основе так, чтобы ветви не касались стен и потолка и были на безопасном расстоянии от электроприборов;– не устанавливайте елку на высокой подставке (стул, журнальный столик и др);– поставьте ствол елки в ведро с мокрым песком и время от времени увлажняйте его;– на елку запрещается устанавливать свечи, бенгальские огни, украшать ее легковоспламеняющимися материалами;– не используйте неисправные или самодельные электрогирлянды;– ни в коем случае не зажигайте возле елки бенгальские огни и другие пиротехнические изделия; помните: использовать в помещении пиротехнику запрещено;– дети могут находиться у елки с включенной гирляндой только в присутствии взрослых, выключайте ее, если выходите из комнаты;– с целью предотвращения возникновения пожара можно обработать елку специальным огнестойким раствором.