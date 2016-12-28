Спорт

  • 94
    •  / 

Харьковчанки вернулись домой с Кубком Украины

Харьковчанки вернулись домой с Кубком Украины
На проходившем в Сумах розыгрыше Кубка Украины по настолькому теннису обе высшие награды среди женщин завоевали харьковчанки.
Обладательницей трофея в одиночном разряде стала Татьяна Биленко, обыгравшая всех своих соперниц «под ноль». В частности, в четвертьфинале со счетом 4:0 наша землячка взяла верх над Натальей Хмилевской из Киверцев Волынской области, в полуфинале сразила будущего бронзового призера Елену Налисниковскую из Херсона, а в финале не оставила шансов имеющей первый рейтинг Евгении Васильевой, представлячющей параллельно Киев и Запорожскую область. А в женском командном турнире победила сборная Харьковской области, в составе которой вместе с Биленко выступала ещё одна наша именитая землячка Анна Гапонова. В полуфинале харьковчанки обыграли одесситок — 3:0, а в финале с тем же счетом взяли верх  над сумской командой «Грация-СумГУ».

У мужчин харьковчанин Ассев занял в итоге шестое место. В четвертьфинале он уступил Александру Тимофееву из Кривого Рога — 1:4, после чего в «утешительном» полуфинале за 5-8-е места выиграл у Дениса Матвеева из Днепра — 4:2 и проиграл в поединке за пятое место Дмитрию Яремчуку, преставляющему Ивано-Франковщину и Киев, - 0:4. А обладателем Кубка страны стал Александр Сарматов из Жовквы Львовской области, переигравший в финале в упорнейшей борьбе сумчанина Александр Тужилина — 4:3. В мужском команжном турнире победили сумчане из первой команды Теннисной академии, переигравшие в полуфинале киевлян — 3:2 и в финале взявшие верх над первой сборной Львовской области — 3:1.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей28 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.4329 грн
100 USD 2689.32 грн
100 EUR 2797.16 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи