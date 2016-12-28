Харьковчанки вернулись домой с Кубком Украины

На проходившем в Сумах розыгрыше Кубка Украины по настолькому теннису обе высшие награды среди женщин завоевали харьковчанки.

Обладательницей трофея в одиночном разряде стала Татьяна Биленко, обыгравшая всех своих соперниц «под ноль». В частности, в четвертьфинале со счетом 4:0 наша землячка взяла верх над Натальей Хмилевской из Киверцев Волынской области, в полуфинале сразила будущего бронзового призера Елену Налисниковскую из Херсона, а в финале не оставила шансов имеющей первый рейтинг Евгении Васильевой, представлячющей параллельно Киев и Запорожскую область. А в женском командном турнире победила сборная Харьковской области, в составе которой вместе с Биленко выступала ещё одна наша именитая землячка Анна Гапонова. В полуфинале харьковчанки обыграли одесситок — 3:0, а в финале с тем же счетом взяли верх над сумской командой «Грация-СумГУ».У мужчин харьковчанин Ассев занял в итоге шестое место. В четвертьфинале он уступил Александру Тимофееву из Кривого Рога — 1:4, после чего в «утешительном» полуфинале за 5-8-е места выиграл у Дениса Матвеева из Днепра — 4:2 и проиграл в поединке за пятое место Дмитрию Яремчуку, преставляющему Ивано-Франковщину и Киев, - 0:4. А обладателем Кубка страны стал Александр Сарматов из Жовквы Львовской области, переигравший в финале в упорнейшей борьбе сумчанина Александр Тужилина — 4:3. В мужском команжном турнире победили сумчане из первой команды Теннисной академии, переигравшие в полуфинале киевлян — 3:2 и в финале взявшие верх над первой сборной Львовской области — 3:1.