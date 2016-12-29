Харьков

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В Харькове утвердили новые нормы потребления горячей и холодной воды

В Харькове утвердили новые нормы потребления горячей и холодной воды
Исполнительный комитет Харьковского городского совета утвердил нормы водопотребления и водоотведения холодной и горячей воды.
Как сообщил директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач, в среднем нормы снизились на приблизительно от 1,2 до 1,5 куб. м на человека в месяц. Экономить харьковчане будут от 15 до 20 грн. Это касается тех квартир, где не установлены приборы учета.

«В 2016 году были проведены выборочные приборные измерения. Этим занималась рабочая группа, в том числе ученые Харьковского национального университета городского хозяйства. Расчеты проводили зимой и летом, с учетом того, когда есть горячая вода и когда ее нет. В частных домовладениях нормы рассчитывали с учетом полива», - сообщил Алексей Богач.

В свою очередь секретарь Харьковского городского совета Александр Новак отметил, что это очень важное решение для харьковчан, особенно если учесть, что плата за услуги теплоснабжения в жилых домах будет начисляться по новому порядку и также снизится.

Отметим, что нормы потребления рассчитывались с учетом категории жилья, которых всего 15. С полным их списком можно ознакомиться здесь.

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