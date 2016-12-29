Харьков

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В Харькове некоторые автобусы в следующем году изменят маршруты

В Харькове некоторые автобусы в следующем году изменят маршруты
В схему городских автобусных маршрутов исполком Харьковского городского совета внес ряд изменений.
В частности, конечную остановку автобусов №15э и 67э перенесут на Григоровское шоссе, на действующую остановку «Григоровский бор». Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, прежняя остановка «Переулок Николая Алексина» находилась возле заправки. С целью безопасности дорожного движения и удобства пассажиров необходимо было внести изменения в маршрут. Остановка «Григоровский бор» оборудована всей необходимой инфраструктурой – павильоном, посадочной площадкой, урнами. Теперь путь следования автобусов будет продлен таким образом: Григоровское шоссе – ул. Грушевского – ул. Баварская – пер. Коробейницкий – ул. Доватора – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – ул. Конева – ул. Малиновского – ул. Благовещенская – ул. Дмитриевская  - ул. Чеботарская (в обратном направлении: ул. Чеботарская – ул. Малиновского – ул. Конева и далее по маршруту).

Также маршрут автобуса №303э, следующего через Центральный рынок, изменили следующим образом: пр. Дзюбы – пр. Ново-Баварский – ул. Китаенко – пр. Любови Малой – ул. Плановая – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – ул. Конева – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская  - пер. Лосевский - пер. Пискуновский – Рогатинский проезд – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пр. Независимости – пр. Науки – ст. м. «Научная».

А автобус №26э для улучшения обслуживания жителей, проживающих в районе ул. Буковой, Павлового Поля и Алексеевки, теперь будет курсировать таким образом: ул. Буковая – ул. Клочковская  - ул. 23 Августа – пр. Науки - ул. Ахсарова - пр. Победы - перекресток пр. Победы - пр. Людвига Свободы – пр. Победы – ул. Клочковская  - ул. Буковая. 

Напомним, в Харькове действуют 150 городских автобусных маршрутов, на которых работают 854 единицы подвижного состава.

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