НБУ уточнил сроки подачи отчетности банков

Национальный банк Украины уточнил сроки предоставления отчетности банков согласно постановлению правления НБУ № 414 от 23 декабря 2016 года.

Как говорится в сообщении Нацбанка, постановление № 414 вводит представление файла А4 на квартальной основе, что будет способствовать увеличению срока со сбора, обработки, проверки и анализа информации и предоставит возможность осуществлять корректирующие проводки для обеспечения составления и обнародования достоверной промежуточной финансовой отчетности банков в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности.Согласно этим нормативно-правовым документом, банки обязаны направлять в электронном виде в НБУ информацию о показателях деятельности для ее дальнейшего обнародования на веб-сайте центрального банка:1) ежеквартально (I-III квартал), а также за отчетный год - до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом;2) до 25 апреля - уточненную информацию за отчетный год с учетом годовых корректирующих проводок, в том числе по результатам внешнего аудита.Документ вступает в силу с 29 декабря 2016 года.