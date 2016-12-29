Экономика

  • 83
    •  / 

НБУ уточнил сроки подачи отчетности банков

НБУ уточнил сроки подачи отчетности банков
Национальный банк Украины уточнил сроки предоставления отчетности банков согласно постановлению правления НБУ № 414 от 23 декабря 2016 года.
Как говорится в сообщении Нацбанка, постановление № 414 вводит представление файла А4 на квартальной основе, что будет способствовать увеличению срока со сбора, обработки, проверки и анализа информации и предоставит возможность осуществлять корректирующие проводки для обеспечения составления и обнародования достоверной промежуточной финансовой отчетности банков в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности.

Согласно этим нормативно-правовым документом, банки обязаны направлять в электронном виде в НБУ информацию о показателях деятельности для ее дальнейшего обнародования на веб-сайте центрального банка:

1) ежеквартально (I-III квартал), а также за отчетный год - до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

2) до 25 апреля - уточненную информацию за отчетный год с учетом годовых корректирующих проводок, в том числе по результатам внешнего аудита.

Документ вступает в силу с 29 декабря 2016 года.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей29 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2689.32 грн
100 EUR 2797.16 грн
10 RUB 4.4329 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи