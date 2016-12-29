Харьков

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Какие харьковские организации будут задействованы для проведения общественных работ в следующем году

Какие харьковские организации будут задействованы для проведения общественных работ в следующем году
Определены организации, где безработные харьковчане будут принимать участие в оплачиваемых общественных работах в 2017 году.
В частности, безработные или работники, утратившие часть зарплаты, будут привлекаться к работе в Харьковской общественной организации незрячих юристов (6 человек), Харьковской городской общественной организации инвалидов «Социально-реабилитационный центр незрячих» (30 человек), Харьковском центре реабилитации молодых инвалидов и членов их семей «Право выбора» (100 человек). Часть из них будет оказывать помощь незрячим в сопровождении их по городу, помогая при посещении различных организаций, рынков и супермаркетов, больниц и поликлиник, передает сайт Харьковского горсовета.

Оплата общественных работ производится на паритетных основах из средств городского бюджета и Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Также исполком утвердил список видов работ, которые могут использоваться для организации общественных и других работ временного характера. Среди них – работы на стройке, при проведении ремонта и реконструкции, в том числе на объектах коммунальной формы собственности, благоустройство территорий по окончанию строительства, дорожные работы, работа контролерами общественного транспорта, уборка производственных цехов и других помещений, сортировка и доставка почты, работы по переработке разных видов сельскохозяйственной продукции и сырья, помощь одиноким, пожилым людям, подсобные работы в библиотеках, ремонт учреждений культуры, памятников архитектуры и другие.

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