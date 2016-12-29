Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов

В части домов временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:б-р Грицевца, 3 (п. №3, стояк) до 17:00 29.12.16 г.ул. Академика Проскуры, 9-в (п. №2, стояк), ул. Героев Труда, 4 (п. №7, стояк), 20/321 (п. №7, стояк) до 20:00 29.12.16 г., ул. Алчевских (Артема), 21 до 20:00 30.12.16 г.ул. Академика Павлова, 162-е (п. №2, стояк) до 20:00 30.12.16 г.ул. Ощепкова, 14/1 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 29.12.16 г.ул. Конторская (Краснооктябрьская), 2 (стояк) до 20:00 29.12.16 г.пр. Героев Сталинграда, 177 (п. №12, стояк) до 20:00 30.12.16 г.ул. Инициативная, 4 (п. №7, стояк) до 17:00 29.12.16 г.ул. Рымарская, 19 до 18:00 29.12.16 г., Окружная дорога, Малая Даниловка (ч/с) до 20:00 29.12.16 г.