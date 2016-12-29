Общество

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Изменились правила регистрации места проживания призывников и военнообязанных

Изменились правила регистрации места проживания призывников и военнообязанных
Кабинет Министров Украины утвердил новый Порядок организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных.
Теперь регистрация (снятие с регистрации) места проживания призывников и военнообязанных может осуществляться только при наличии в их военно-учетных документах сведений из районного (городского) военного комиссариата о снятии с военного учета или пребывании на военном учете по новому месту проживания.

– Как и раньше, для регистрации или снятия с регистрации места жительства лицам призывного возраста и военнообязанным необходимо предоставлять документ, подтверждающий пребывание на военном учете – военный билет,  временное удостоверение  или удостоверение о приписке к военному участку (так называемое «приписное свидетельство»). Но в новом Порядке появился принцип территориальности. Орган регистрации теперь обязан проверять наличие в этих документах отметки из военного комиссариата того района, где заявитель хочет зарегистрироваться, – пояснил директор Департамента регистрации Олег Дробот.

Кроме того, новый Порядок регламентирует систему взаимодействия между органом регистрации места проживания и местными военными комиссариатами.

– Мы провели совместное совещание с руководством Областного военного комиссариата, представителями Государственной миграционной службы и центров предоставления административных услуг, где обсудили все нюансы нашей совместной работы и общего документоооборота. Постановление Кабмина обязывает нас регулярно информировать местные военные комиссариаты о регистрации (снятии с регистрации) места проживания военнообязанных и призывников, способствовать работе по постановке на военный учет и выявлении нарушителей правил военного учета, – сообщил  Олег Дробот.

Порядок организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных  утвержден Постановлением КМУ № 921 от 7 декабря 2016 года, которое вступило в силу 19 декабря 2016 года.

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