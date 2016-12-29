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Суды не могут решить, кто должен заниматься обманутыми вкладчиками

Суды не могут решить, кто должен заниматься обманутыми вкладчиками
В настоящее время вкладчикам обанкротившихся банков, которым Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) отказал в возврате средств, суды отказывают в рассмотрении в связи с отсутствием порядка подсудности таких дел.
Верховный Суд на основании рассмотрения одного из дел определил, что это подсудность не административного, а хозяйственного суда. Тот, в свою очередь, переложил ответственность на гражданский суд. Чтобы суды перестали «футболить» вкладчиков, народный депутат Александр Вилкул зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, в котором предложил механизм решения проблемы определения подсудности.

– В ответ на запросы суды констатировали, что «определение подсудности таких дел является проблемной». Чтобы решить эту проблему, я подал в парламент законопроект № 5538, который установит четкую подсудность таких дел. Для возврата своих денег в судебном порядке обманутым вкладчикам физическим лицам нужно будет обращаться только в один суд – Гражданский. Для юридических лиц по этим вопросам необходимо обращаться в хозяйственный суд, – написал нардеп на своей странице в «Фейсбуке». – Это будет оптимальным вариантом для людей.

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