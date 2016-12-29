Где найти дизайнерскую елку в Харькове

Для тех, кто не любит окружать себя скучными штампованными вещицами, в благотворительном магазине «Шафа добра» открылась выставка авторских работ харьковских мастеров, дизайнеров и художников «Рождественские вытребеньки».

Остановитесь! Не рубите елки!

Шерстяная брошь очень уместна в холода

Не только комфортно, но и практично

Люди не хотят бездумно следовать моде

— Два предыдущих года мероприятие проходило в галерее «Костюринский переулок» и так полюбилось гостям арт-пространства, что мастера декора решили сделать его традицией, — рассказывает организатор выставки Наталья Нечепуренко. — Но так как галерея временно закрылась, а в Харькове не хватает творческого пространства, где мастера могли бы показать свое искусство, в этом году нас пригласила к себе «Шафа добра» (благотворительный магазин, куда харьковчане могут стдавать свои вещи, обувь, книги, посуду, которые затем передают нуждающимся людям. — Прим. ред). В экспозиции — дерево, керамика, стекло, вышивка, авторские украшения, валяные и вязаные изделия, яркие и вкусные гостинчики-пряники — сувениры, которые мы дарим в канун Рождества и Нового года. В Харькове очень много китайских и турецких сувениров, а мы принципиально третий год работаем под лозунгом «Дарим только украинское».На выставке представлены исключительно авторские работы, которые предназначены для тех, кто не признает банальности. Один из призывов Натальи Нечепуренко — «Остановитесь! Не рубите елки! Лучше приходите за композицией на «Рождественские вытребеньки».На выставке можно выбрать себе необычную дизайнерскую елку и новогодние украшения из самых разных натуральных материалов: дерева, льна, шерсти, керамики. Для тех, кому не нравятся серые будни и претят штампованные поздравления, художники создали колоритный календарь на 2017 год и самобытные открытки в конвертах. Тем, кто хочет сделать праздник уютным, дизайнеры предлагают украсить быт славными керамическими домиками, трогательными винтажными ангелочками и колокольчиками, уникальными ажурными аромалампами, модными нынче игрушками а-ля прошлый век. Для поклонников магии созданы мистические амулеты из керамики, а для тех, кто мечтает накопить денег на покупку, придуманы веселые копилки.Любители оригинальности могут полюбоваться настоящим стеклянным зверинцем: крошечными прозрачными лягушками, кроликами, слониками и черепахами, веселыми, а заодно и полезными мышками, котами, совами и рыбами из керамики, которые не только поднимают настроение, но и используются как солонки и перечницы.От авторских работ на «Рождественских вытребеньках» не только тепло, но и вкусно. Кондитеры представили на выставке нарядные авторские пряники: пряничных Дедов Морозов, веселых снеговичков, цыплят, сапожки, сундучки.Расстарались мастера и для кокеток — изготовили уникальные броши, подвески, колье, браслеты. В экспозиции присутствует и согревающая лютой зимой тема: толстенный шарф из шерсти и фетра с огромными карманами, валяные новогодние шары, сапожки, вязаные варежки и митенки и даже шерстяная брошь. Автор этой уютной в холода красоты — дизайнер Наталья Висягина.— Художественного образования у меня нет, и после окончания вуза я занималась рекламой, менеджментом, — словом, чем угодно, только не ручной работой, — признается дизайнер. — Но однажды наступил момент, когда я поняла, что хочу заниматься тем, что приносит мне удовольствие — создавать вещи своими руками. Это был очень трудный путь, поначалу у меня не раз опускались руки. Но желание достичь высокого уровня было очень большим -- и у меня все получилось. Эта работа забирает очень много времени, но я вижу, как совершенствуется мастерство, как вещь, которая раньше была похожа на детский подарок маме, теперь может конкурировать с дизайнерскими находками.До недавнего времени Наталья Висягина занималась валянием, но теперь ее увлекает другое направление творчества.— Меня всегда интересовали смешанные техники, и сейчас я увлеклась вязанием, а также комбинированием вязания и валяния, вязания и шитья, вязания и работы с кожей. Но в приоритете — все-таки вязание, — рассказывает Наталья Висягина. — Так, шарф снуд сделан из вязаного полотна и кашемировых вставок валяных кусочков, а шарф с карманами связан из пряжи и дошит кашемировым полотном. Шарф очень практичен, как и любая вязаная вещь, практичны и карманы: в них можно положить, например, мобильный телефон, согреть руки. К слову, один из таких шарфов еще осенью уехал в Англию, другой — в Польшу. Поскольку сумка сшита из розовой валяной шерсти и отделана кожей, возник вопрос, с чем ее носить, поэтому был придуман вязаный шарф в тех же цветах и с такой же, как на сумке, валяной вставочкой и коричневым полотном.Украшение экспозиции — удивительные валяные сумки, и к одной из них даже прилагаются теплые бусы, собранные из больших шерстяных кругляшей.— Мне самой очень нравится этот набор: в нем использованы комфортные вкусные цвета — цвет капучино и шоколадная кожа, — признается Наталья Висягина. — Меня всегда интересуют комплекты, которые подойдут к базовому гардеробу, поэтому в бусах использована такая же кожа и шерсть, что и на сумке. В последнее время людям надоела штамповка, они не хотят бездумно следовать тенденциям моды и все чаще стремятся самовыражаться, в том числе и в одежде.«Вытребеньки» завершат работу 31 декабря, но если харьковчане будут активно посещать выставку, не исключено, что она продолжит свою работу и в новом году.