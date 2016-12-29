Где найти дизайнерскую елку в Харькове

— Два предыдущих года мероприятие проходило в галерее «Костюринский переулок» и так полюбилось гостям арт-пространства, что мастера декора решили сделать его традицией, — рассказывает организатор выставки Наталья Нечепуренко. — Но так как галерея временно закрылась, а в Харькове не хватает творческого пространства, где мастера могли бы показать свое искусство, в этом году нас пригласила к себе «Шафа добра» (благотворительный магазин, куда харьковчане могут стдавать свои вещи, обувь, книги, посуду, которые затем передают нуждающимся людям. — Прим. ред). В экспозиции — дерево, керамика, стекло, вышивка, авторские украшения, валяные и вязаные изделия, яркие и вкусные гостинчики-пряники — сувениры, которые мы дарим в канун Рождества и Нового года. В Харькове очень много китайских и турецких сувениров, а мы принципиально третий год работаем под лозунгом «Дарим только украинское».
Остановитесь! Не рубите елки!
На выставке представлены исключительно авторские работы, которые предназначены для тех, кто не признает банальности. Один из призывов Натальи Нечепуренко — «Остановитесь! Не рубите елки! Лучше приходите за композицией на «Рождественские вытребеньки».
На выставке можно выбрать себе необычную дизайнерскую елку и новогодние украшения из самых разных натуральных материалов: дерева, льна, шерсти, керамики. Для тех, кому не нравятся серые будни и претят штампованные поздравления, художники создали колоритный календарь на 2017 год и самобытные открытки в конвертах. Тем, кто хочет сделать праздник уютным, дизайнеры предлагают украсить быт славными керамическими домиками, трогательными винтажными ангелочками и колокольчиками, уникальными ажурными аромалампами, модными нынче игрушками а-ля прошлый век. Для поклонников магии созданы мистические амулеты из керамики, а для тех, кто мечтает накопить денег на покупку, придуманы веселые копилки.
Любители оригинальности могут полюбоваться настоящим стеклянным зверинцем: крошечными прозрачными лягушками, кроликами, слониками и черепахами, веселыми, а заодно и полезными мышками, котами, совами и рыбами из керамики, которые не только поднимают настроение, но и используются как солонки и перечницы.
От авторских работ на «Рождественских вытребеньках» не только тепло, но и вкусно. Кондитеры представили на выставке нарядные авторские пряники: пряничных Дедов Морозов, веселых снеговичков, цыплят, сапожки, сундучки.
Шерстяная брошь очень уместна в холода
Расстарались мастера и для кокеток — изготовили уникальные броши, подвески, колье, браслеты. В экспозиции присутствует и согревающая лютой зимой тема: толстенный шарф из шерсти и фетра с огромными карманами, валяные новогодние шары, сапожки, вязаные варежки и митенки и даже шерстяная брошь. Автор этой уютной в холода красоты — дизайнер Наталья Висягина.
— Художественного образования у меня нет, и после окончания вуза я занималась рекламой, менеджментом, — словом, чем угодно, только не ручной работой, — признается дизайнер. — Но однажды наступил момент, когда я поняла, что хочу заниматься тем, что приносит мне удовольствие — создавать вещи своими руками. Это был очень трудный путь, поначалу у меня не раз опускались руки. Но желание достичь высокого уровня было очень большим -- и у меня все получилось. Эта работа забирает очень много времени, но я вижу, как совершенствуется мастерство, как вещь, которая раньше была похожа на детский подарок маме, теперь может конкурировать с дизайнерскими находками.
Не только комфортно, но и практично
До недавнего времени Наталья Висягина занималась валянием, но теперь ее увлекает другое направление творчества.
— Меня всегда интересовали смешанные техники, и сейчас я увлеклась вязанием, а также комбинированием вязания и валяния, вязания и шитья, вязания и работы с кожей. Но в приоритете — все-таки вязание, — рассказывает Наталья Висягина. — Так, шарф снуд сделан из вязаного полотна и кашемировых вставок валяных кусочков, а шарф с карманами связан из пряжи и дошит кашемировым полотном. Шарф очень практичен, как и любая вязаная вещь, практичны и карманы: в них можно положить, например, мобильный телефон, согреть руки. К слову, один из таких шарфов еще осенью уехал в Англию, другой — в Польшу. Поскольку сумка сшита из розовой валяной шерсти и отделана кожей, возник вопрос, с чем ее носить, поэтому был придуман вязаный шарф в тех же цветах и с такой же, как на сумке, валяной вставочкой и коричневым полотном.
Люди не хотят бездумно следовать моде
Украшение экспозиции — удивительные валяные сумки, и к одной из них даже прилагаются теплые бусы, собранные из больших шерстяных кругляшей.
— Мне самой очень нравится этот набор: в нем использованы комфортные вкусные цвета — цвет капучино и шоколадная кожа, — признается Наталья Висягина. — Меня всегда интересуют комплекты, которые подойдут к базовому гардеробу, поэтому в бусах использована такая же кожа и шерсть, что и на сумке. В последнее время людям надоела штамповка, они не хотят бездумно следовать тенденциям моды и все чаще стремятся самовыражаться, в том числе и в одежде.
«Вытребеньки» завершат работу 31 декабря, но если харьковчане будут активно посещать выставку, не исключено, что она продолжит свою работу и в новом году.