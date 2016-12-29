Сказочных персонажей тоже обложат налогами

Налогообложение доходов физических лиц, которые будут представлять Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей во время празднования Нового года и рождественских праздников, имеет свои особенности.

Как сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области, указанные физические лица уплачивают налог в соответствии с нормами Налогового кодекса, и его размер зависит от статуса этих граждан: осуществляют они деятельность как частные предприниматели или работают по гражданско-правовому договору с другими налогоплательщиками.Новогодние персонажи, которые работают на корпоративных вечеринках, детских праздниках или принимают участие в театрализованных представлениях, организованных юридическими лицами или частными предпринимателями, получают оплату за вычетом налога на доходы физических лиц и военного сбора, который обязаны удержать и перечислить в бюджет налоговые агенты . Владельцы развлекательных заведений, оплачивая развлекательные услуги, являются налоговыми агентами и обязаны удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц и военный сбор, а также отразить суммы выплаченного дохода в форме №1ДФ.Если сказочные герои - предприниматели и услуги предоставляются в рамках этой деятельности, то предпринимательский статус такого физического лица должен быть указан в договоре. Предприниматели платят налог в зависимости от выбранной системы налогообложения.В случае получения сказочными героями необлагаемых доходов от обычных граждан, они обязаны после праздников посетить налоговую службу по месту регистрации и подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах за 2016 год до 1 мая 2017 года, за 2017 - до 1 мая 2018 года. Сумму таких доходов необходимо включить в общий годовой налогооблагаемый доход и уплатить в бюджет налог с таких доходов по ставке 18% и военный сбор - 1,5%.