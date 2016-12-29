Перед Новым годом у патрульных прибавилось работы

Сейчас у патрульных горячая пора. С 28 декабря они перешли на усиленный режим несения службы. К 340 копам, которые ежедневно патрулируют город, на подмогу придут еще 100 коллег.
— Они будут патрулировать не только центральные районы города, но и спальные, где будут массовые скопления граждан, — говорит инспектор управления патрульной полиции Харькова Александр Огрызько.
Насколько спокойно в городе перед Новым годом проверил корреспондент «ВХ», подежурив вместе с патрульными в Шевченковском районе.
Чаще всего буянят мужья
К экипажу патрульной полиции 1-й роты 3-го батальона сержанту Денису Евдокименко и капралу Марку Гольцеву, дежурившим с 8.00, мы присоединились после обеда. Около 15.00 поступил третий для них вызов — семейная сора. К месту вызова добрались за 15 минут. Такая скорость — не исключение, а норма, говорят полицейские, благодаря хорошей ориентации на местности. В своем Шевченковском районе ребята знают каждый переулок и подворотню. Подъезжая к нужной многоэтажке, патрульные замечают машину «своих».
— Наверное, каждая из «воюющих» сторон попросила защиты друг от друга, — предположи патрульные.
Как оказалось, конфликт случился между пожилыми супругами: пьяный муж затеял ссору. Однако утихомиривать мужчину не пришлось — он напился до такой степени, что пришлось приводить в чувство с помощью нашатыря.
Полицейские рассказывают: семейные разборки чаще всего возникают на пьяной почве. И блюстители порядка — частые гости в таких семьях, хотя и не всегда желанные.
— Чаще всего буянят мужья, — говорит Денис Евдокимов. — Нередко приходится выслушивать от них много нецензурщины. Бывает, даже в драку лезут. Мы на провокации не реагируем. Споры пытаемся решать мирно, стараемся примирить конфликтующих членов семьи. Разводим их по разным комнатам и каждому по отдельности оказываем психологическую помощь. Как показывает практика, для таких людей слова — лучшее лекарство, часто им просто нужно кому-то рассказать о наболевшем и получить совет.
Не все воспринимают замечания адекватно
После оказанной помощи патрульные продолжают рейд по улицам города.
— Мы заглядываем в каждый двор, отслеживаем ситуацию около людных заведений, — комментирует по ходу Денис Евдокименко. — Район большой: это и центр города, и в то же время спальный район, много также студенческих общежитий. Для каждой части района характерны свои преступления. Например, в центре, особенно во время праздников, часты драки, грабежи. В спальной части регистрируются квартирные кражи. На студенческом «островке» фиксируется оборот наркотиков. Кроме того, в районе нередки нарушения ПДД.
В период праздников этих преступлений становится больше, констатируют полицейские.
— Особо часты нарушения ПДД, ведь в это время много корпоративов, поэтому возрастает количество любителей сесть за руль под «шофе», — говорит Марк Гольцев.
Проехав буквально несколько десятков метров, патрульные замечают нарушение правил дорожного движения.
— Водитель девятки проигнорировал требования знака 5.16 «Направление движения по полосам», — констатирует Денис Евдокименко. — Хотя это нарушение малозначимое, мы обязаны сделать замечание водителю.
После проверки документов и предупреждения, которое водителям делается только раз (при повторном нарушении автомобилисту грозит штраф), нарушителя отпускают. Таких автомобилистов патрульные называют спокойными. Ссору они не затевают, замечания воспринимают адекватно. Но немало на дорогах и таких, которые на замечание отвечают грубостью.
Патрульные взялись за право
Во время этого «совместного» дежурства обошлось без драк и грабежей. Может, потому, что все это случается уже ближе к ночи, так что, порой, бывает до 15 вызовов в сутки. Однако без трагедии все же не обошлось. Мужчина-иностранец хотел выпрыгнуть из окна третьего этажа в ЖК «Алексеевские акварели». Но потом передумал и спустился на первый этаж при помощи высоковольтного кабеля. Похоже, что он был под действием наркотиков — на замечания не реагировал, называл патрульных аферистами.
Усилиями четверых патрульных его все же удалось усмирить и надеть наручники. Бригада скорой помощи отвезла его в наркологию, а потом патрульным сообщили, что мужчина умер.
На вопрос об усталости ребята сначала отшучиваются, мол, мы железные. Потом признаются.
— Конечно, сложно. Наиболее трудные — выходные и праздники, — делятся копы.
Случаются и курьезы.
— Как-то пришлось спасать гуся, который разгуливал по перекрестку и не только создавал препятствие для водителей, но и рисковал угодить по колеса, — улыбается Денис Евдокименко. — На его поимку подтянулось сразу три экипажа. Птица оказалась редкой — горным (индийским) гусем, этот вид внесен в Красную книгу Украины. Он сбежал из зоопарка. Когда мы вернули его домой, директор зоопарка сказал, что у нас добрые сердца!
В соцсетях к этому происшествию отнеслись неоднозначно. Некоторые корили полицейских за то, что они занимаются не своим делом. Не слишком одобрительное отношение к ним неожиданностью не стало, признаются патрульные.
— Нам говорили, что от людей не стоит ожидать любви, — говорят ребята.
В то же время патрульные настаивают: зачастую люди воспринимают их как тех, кто наказывает, но такая оценка не верна.
— Мы хотим изменить мир к лучшему, — подчеркивают патрульные. — В ряды полицейских записались, вдохновленные Майданом, и мы ставим перед собой цель не наказать, а помогать и спасать людей, которые в этом нуждаются.
К слову, исправляют патрульные и другой момент: на данный момент у половины из 1100 сотрудников Харьковской патрульной службы уже есть юридическое образование, другая половина восполняет пробелы в знаниях в области права в Харьковском национальном университет внутренних дел.