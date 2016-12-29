Перед Новым годом у патрульных прибавилось работы

За пятнадцать месяцев работы патрульные имели возможность познать все нюансы семейных взаимоотношений: большую часть времени они пытаются вразумить поссорившихся супругов. Особо часто разрешать семейные споры приходится во время праздников.

Чаще всего буянят мужья

Не все воспринимают замечания адекватно

Патрульные взялись за право

Сейчас у патрульных горячая пора. С 28 декабря они перешли на усиленный режим несения службы. К 340 копам, которые ежедневно патрулируют город, на подмогу придут еще 100 коллег.— Они будут патрулировать не только центральные районы города, но и спальные, где будут массовые скопления граждан, — говорит инспектор управления патрульной полиции Харькова Александр Огрызько.Насколько спокойно в городе перед Новым годом проверил корреспондент «ВХ», подежурив вместе с патрульными в Шевченковском районе.К экипажу патрульной полиции 1-й роты 3-го батальона сержанту Денису Евдокименко и капралу Марку Гольцеву, дежурившим с 8.00, мы присоединились после обеда. Около 15.00 поступил третий для них вызов — семейная сора. К месту вызова добрались за 15 минут. Такая скорость — не исключение, а норма, говорят полицейские, благодаря хорошей ориентации на местности. В своем Шевченковском районе ребята знают каждый переулок и подворотню. Подъезжая к нужной многоэтажке, патрульные замечают машину «своих».— Наверное, каждая из «воюющих» сторон попросила защиты друг от друга, — предположи патрульные.Как оказалось, конфликт случился между пожилыми супругами: пьяный муж затеял ссору. Однако утихомиривать мужчину не пришлось — он напился до такой степени, что пришлось приводить в чувство с помощью нашатыря.Полицейские рассказывают: семейные разборки чаще всего возникают на пьяной почве. И блюстители порядка — частые гости в таких семьях, хотя и не всегда желанные.— Чаще всего буянят мужья, — говорит Денис Евдокимов. — Нередко приходится выслушивать от них много нецензурщины. Бывает, даже в драку лезут. Мы на провокации не реагируем. Споры пытаемся решать мирно, стараемся примирить конфликтующих членов семьи. Разводим их по разным комнатам и каждому по отдельности оказываем психологическую помощь. Как показывает практика, для таких людей слова — лучшее лекарство, часто им просто нужно кому-то рассказать о наболевшем и получить совет.После оказанной помощи патрульные продолжают рейд по улицам города.— Мы заглядываем в каждый двор, отслеживаем ситуацию около людных заведений, — комментирует по ходу Денис Евдокименко. — Район большой: это и центр города, и в то же время спальный район, много также студенческих общежитий. Для каждой части района характерны свои преступления. Например, в центре, особенно во время праздников, часты драки, грабежи. В спальной части регистрируются квартирные кражи. На студенческом «островке» фиксируется оборот наркотиков. Кроме того, в районе нередки нарушения ПДД.В период праздников этих преступлений становится больше, констатируют полицейские.— Особо часты нарушения ПДД, ведь в это время много корпоративов, поэтому возрастает количество любителей сесть за руль под «шофе», — говорит Марк Гольцев.Проехав буквально несколько десятков метров, патрульные замечают нарушение правил дорожного движения.— Водитель девятки проигнорировал требования знака 5.16 «Направление движения по полосам», — констатирует Денис Евдокименко. — Хотя это нарушение малозначимое, мы обязаны сделать замечание водителю.После проверки документов и предупреждения, которое водителям делается только раз (при повторном нарушении автомобилисту грозит штраф), нарушителя отпускают. Таких автомобилистов патрульные называют спокойными. Ссору они не затевают, замечания воспринимают адекватно. Но немало на дорогах и таких, которые на замечание отвечают грубостью.Во время этого «совместного» дежурства обошлось без драк и грабежей. Может, потому, что все это случается уже ближе к ночи, так что, порой, бывает до 15 вызовов в сутки. Однако без трагедии все же не обошлось. Мужчина-иностранец хотел выпрыгнуть из окна третьего этажа в ЖК «Алексеевские акварели». Но потом передумал и спустился на первый этаж при помощи высоковольтного кабеля. Похоже, что он был под действием наркотиков — на замечания не реагировал, называл патрульных аферистами.Усилиями четверых патрульных его все же удалось усмирить и надеть наручники. Бригада скорой помощи отвезла его в наркологию, а потом патрульным сообщили, что мужчина умер.На вопрос об усталости ребята сначала отшучиваются, мол, мы железные. Потом признаются.— Конечно, сложно. Наиболее трудные — выходные и праздники, — делятся копы.Случаются и курьезы.— Как-то пришлось спасать гуся, который разгуливал по перекрестку и не только создавал препятствие для водителей, но и рисковал угодить по колеса, — улыбается Денис Евдокименко. — На его поимку подтянулось сразу три экипажа. Птица оказалась редкой — горным (индийским) гусем, этот вид внесен в Красную книгу Украины. Он сбежал из зоопарка. Когда мы вернули его домой, директор зоопарка сказал, что у нас добрые сердца!В соцсетях к этому происшествию отнеслись неоднозначно. Некоторые корили полицейских за то, что они занимаются не своим делом. Не слишком одобрительное отношение к ним неожиданностью не стало, признаются патрульные.— Нам говорили, что от людей не стоит ожидать любви, — говорят ребята.В то же время патрульные настаивают: зачастую люди воспринимают их как тех, кто наказывает, но такая оценка не верна.— Мы хотим изменить мир к лучшему, — подчеркивают патрульные. — В ряды полицейских записались, вдохновленные Майданом, и мы ставим перед собой цель не наказать, а помогать и спасать людей, которые в этом нуждаются.К слову, исправляют патрульные и другой момент: на данный момент у половины из 1100 сотрудников Харьковской патрульной службы уже есть юридическое образование, другая половина восполняет пробелы в знаниях в области права в Харьковском национальном университет внутренних дел.