Харьков

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Некоторым харьковчанам Новый год придется встретить под радио

Некоторым харьковчанам Новый год придется встретить под радио
Некоторым харьковчанам Новый год придется встретить под радио С 1 января кабельные каналы для харьковчан станут платными – вступает в силу Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании».
-- На телеэкране стало появляться сообщение: «Узнайте у своего кабельного оператора, будете ли вы смотреть наш канал после Нового года». Не пойму, что это значит? – волнуется читательница Алена Викторовна, опасаясь лишиться канала, на котором идет ее любимый сериал. 

– В начале прошлого года я подключила кабельное телевидение по акции, по условиям которой оно мне обходится бесплатно. А на днях получила  СМС от провайдера, что с 1 января 2017 года абонплата будет составлять 15 гривен в месяц. Деньги необходимо внести до конца декабря – иначе на Новый год я останусь без телевидения. Что происходит? – недоумевает харьковчанка Ирина.

Как разъяснил юрист Станислав Певко, эти новшества связаны со вступлением в силу с 1 января 2017 года Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании».

– Теперь в универсальный пакет услуг входят телепрограммы «Национальной общественной телерадиокомпании Украины»; парламентского телеканала «Рада» и местных и региональных вещателей, которые работают в рамках одной области и не совершают ретрансляцию других вещателей, – поясняет Станиалав Певко. – Остальные телеканалы переходят на договорные отношения с провайдерами. Благодаря этому медиагруппы теперь смогут требовать с операторов плату за вещание каналов в их сетях (до этого кабельщики в соответствии с УПУ были обязаны транслировать их бесплатно).

Медиагруппы уже озвучили минимальную стоимость своего контента для сетей платного ТВ при заключении договоров в декабре этого года. Причем каналы продаются только в составе пакетов, так что сэкономить, исключив не самые интересные каналы из пакета, не получится. А с 1 января 2017 года цены могут увеличиться в несколько раз. Дело в том, что не все провайдеры готовы платить. Некоторые уже пригрозили просто отключить телеканалы прямо в новогоднюю ночь.

– Если же провайдеры согласятся на условия телегрупп, их расходы вырастут, а вместе с ними – и абонплата для потребителей, – поясняет юрист. –  В любом случае пострадает телезритель: либо останется без любимых передач, либо получит лишнюю статью расходов.

К примеру, один из провайдеров уже опрашивает своих абонентов по телефону: оставлять каналы с доплатой или отключить их без повышения абонплаты.

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