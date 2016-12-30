Некоторым харьковчанам Новый год придется встретить под радио

-- На телеэкране стало появляться сообщение: «Узнайте у своего кабельного оператора, будете ли вы смотреть наш канал после Нового года». Не пойму, что это значит? – волнуется читательница Алена Викторовна, опасаясь лишиться канала, на котором идет ее любимый сериал.– В начале прошлого года я подключила кабельное телевидение по акции, по условиям которой оно мне обходится бесплатно. А на днях получила СМС от провайдера, что с 1 января 2017 года абонплата будет составлять 15 гривен в месяц. Деньги необходимо внести до конца декабря – иначе на Новый год я останусь без телевидения. Что происходит? – недоумевает харьковчанка Ирина.Как разъяснил юрист Станислав Певко, эти новшества связаны со вступлением в силу с 1 января 2017 года Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании».– Теперь в универсальный пакет услуг входят телепрограммы «Национальной общественной телерадиокомпании Украины»; парламентского телеканала «Рада» и местных и региональных вещателей, которые работают в рамках одной области и не совершают ретрансляцию других вещателей, – поясняет Станиалав Певко. – Остальные телеканалы переходят на договорные отношения с провайдерами. Благодаря этому медиагруппы теперь смогут требовать с операторов плату за вещание каналов в их сетях (до этого кабельщики в соответствии с УПУ были обязаны транслировать их бесплатно).Медиагруппы уже озвучили минимальную стоимость своего контента для сетей платного ТВ при заключении договоров в декабре этого года. Причем каналы продаются только в составе пакетов, так что сэкономить, исключив не самые интересные каналы из пакета, не получится. А с 1 января 2017 года цены могут увеличиться в несколько раз. Дело в том, что не все провайдеры готовы платить. Некоторые уже пригрозили просто отключить телеканалы прямо в новогоднюю ночь.– Если же провайдеры согласятся на условия телегрупп, их расходы вырастут, а вместе с ними – и абонплата для потребителей, – поясняет юрист. – В любом случае пострадает телезритель: либо останется без любимых передач, либо получит лишнюю статью расходов.К примеру, один из провайдеров уже опрашивает своих абонентов по телефону: оставлять каналы с доплатой или отключить их без повышения абонплаты.