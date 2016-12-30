Харьков

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В Харькове три трамвая вернулись на свои маршруты

В Харькове три трамвая вернулись на свои маршруты
Движение трамваев по Семиградскому въезду, ул. Бестужева, ул. Веринской и ул. Моисеевской с 29 декабря восстановлено.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с завершением реконструкции и капитального ремонта трамвайных путей на этих  улицах.


В то же время до введения в эксплуатацию автоматической сигнализации на однопутном участке осуществляется только одностороннее движение трамваев с его реверсированием (изменением направления) по определенному времени.

Так, с 6:00 до 15:00 трамваи курсируют таким образом:

трамвай №16 не курсирует;

трамвай №16А: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей – РК «Салтовский»;

спецподача трамвая №26: РК «602 м/р» - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - Журавлевский спуск - ул. Веснина - РК «Лесопарк».

С 15:00 до 19:00 трамваи курсируют так:

трамвай №16: РК «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - РК «Салтовский»;

трамвай №16А - не курсирует;

спецподача №26: РК «Лесопарк» - ул. Веснина - Журавлевский спуск - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - РК «602 м/р».

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