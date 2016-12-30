В Харькове три трамвая вернулись на свои маршруты

Движение трамваев по Семиградскому въезду, ул. Бестужева, ул. Веринской и ул. Моисеевской с 29 декабря восстановлено.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры , это связано с завершением реконструкции и капитального ремонта трамвайных путей на этих улицах.



В то же время до введения в эксплуатацию автоматической сигнализации на однопутном участке осуществляется только одностороннее движение трамваев с его реверсированием (изменением направления) по определенному времени.



Так, с 6:00 до 15:00 трамваи курсируют таким образом:



трамвай №16 не курсирует;



трамвай №16А: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей – РК «Салтовский»;



спецподача трамвая №26: РК «602 м/р» - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - Журавлевский спуск - ул. Веснина - РК «Лесопарк».



С 15:00 до 19:00 трамваи курсируют так:



трамвай №16: РК «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - РК «Салтовский»;



трамвай №16А - не курсирует;



спецподача №26: РК «Лесопарк» - ул. Веснина - Журавлевский спуск - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - РК «602 м/р».