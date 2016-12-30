В Харькове три трамвая вернулись на свои маршруты
30 декабря 2016 г.
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30 декабря 2016 г.
Вечерний Харьков
В то же время до введения в эксплуатацию автоматической сигнализации на однопутном участке осуществляется только одностороннее движение трамваев с его реверсированием (изменением направления) по определенному времени.
Так, с 6:00 до 15:00 трамваи курсируют таким образом:
трамвай №16 не курсирует;
трамвай №16А: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей – РК «Салтовский»;
спецподача трамвая №26: РК «602 м/р» - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - ул. Веринская - Журавлевский спуск - ул. Веснина - РК «Лесопарк».
С 15:00 до 19:00 трамваи курсируют так:
трамвай №16: РК «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - РК «Салтовский»;
трамвай №16А - не курсирует;
спецподача №26: РК «Лесопарк» - ул. Веснина - Журавлевский спуск - ул. Веринская - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - РК «602 м/р».
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