Изменились правила регистрации места проживания призывников и военнообязанных
30 декабря 2016 г.
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30 декабря 2016 г.
Вечерний Харьков
«Как и раньше, для регистрации или снятия с регистрации места жительства лицам призывного возраста и военнообязанным необходимо предоставлять документ, подтверждающий пребывание на военном учете – военный билет, временное удостоверение или удостоверение о приписке к военному участку (так называемое «приписное свидетельство»). Но в новом Порядке появился принцип территориальности. Орган регистрации теперь обязан проверять наличие в этих документах отметки из военного комиссариата того района, где заявитель хочет зарегистрироваться», - объяснил директор Департамента регистрации.
Кроме того, новый Порядок регламентирует систему взаимодействия между органом регистрации места проживания и местными военными комиссариатами. «Мы провели совместное совещание с руководством Областного военного комиссариата, представителями Государственной миграционной службы и центров предоставления административных услуг, где обсудили все нюансы нашей совместной работы и общего документоооборота. Постановление Кабмина обязывает нас регулярно информировать местные военные комиссариаты о регистрации (снятии с регистрации) места проживания военнообязанных и призывников, способствовать работе по постановке на военный учет и выявлении нарушителей правил военного учета», - сообщил Олег Дробот.
Порядок организации и ведения военного учета призывников и военнообязанных утвержден Постановлением КМУ № 921 от 7 декабря 2016 года, которое вступило в силу 19 декабря 2016 года.
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