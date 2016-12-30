В военном госпитале Харькова боец АТО совершил самоубийство
30 декабря 2016 г.
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30 декабря 2016 г.
В военном госпитале Харькова совершил самоубийство украинский военнослужащий, который был ранен в ходе антитеррористической операции на Донбассе.
Первый заместитель военного прокурора Харьковского военного гарнизона Владислав Зубко рассказал, что 32-летний боец ранее был ранен и прибыл в госпиталь на реабилитацию.
"По словам врачей, его осколочные ранения не были критическими, но он был явно подавлен, взволнован, недоволен. Через время сотрудница госпиталя, вошедшая в помещение туалета, увидела кровь на полу одной из кабинок. Запертую изнутри дверь выломали и обнаружили там бойца, истекающего кровью с ножевым ранением горла. Бойца сразу же доставили в реанимационное отделение, но спасти его не удалось. При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено", - рассказал Зубко.
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