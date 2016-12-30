Происшествия

  • 229
    •  / 

В военном госпитале Харькова боец АТО совершил самоубийство

В военном госпитале Харькова боец АТО совершил самоубийство

В военном госпитале Харькова совершил самоубийство украинский военнослужащий, который был ранен в ходе антитеррористической операции на Донбассе.
"Боец 92-й отдельной механизированной бригады, доставленный в госпиталь, был обнаружен в одном из помещений госпиталя с ножевым ранением горла. Ранение оказалось смертельным", - сообщил первый заместитель военного прокурора сил АТО Виталий Панченко.

Первый заместитель военного прокурора Харьковского военного гарнизона Владислав Зубко рассказал, что 32-летний боец ранее был ранен и прибыл в госпиталь на реабилитацию.

"По словам врачей, его осколочные ранения не были критическими, но он был явно подавлен, взволнован, недоволен. Через время сотрудница госпиталя, вошедшая в помещение туалета, увидела кровь на полу одной из кабинок. Запертую изнутри дверь выломали и обнаружили там бойца, истекающего кровью с ножевым ранением горла. Бойца сразу же доставили в реанимационное отделение, но спасти его не удалось. При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено", - рассказал Зубко.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей30 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.5113 грн
100 EUR 2842.26 грн
100 USD 2719.09 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи