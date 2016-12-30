СНБО утвердил новые санкции против России

Совет национальной безопасности и обороны ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц страны-агрессора России.

Как сообщается на сайте СНБО, были введены санкции против лиц, незаконно избранных в Госдуму РФ по результатам "выборов", проведенных на территории оккупированного Крыма и Севастополя, членов так называемых избирательных комиссий, украинских предприятий в Крыму, которые были незаконно перерегистрированы по российскому законодательству .

Также под санкции попали российские чиновники правоохранительных органов и судов, причастные к незаконному содержанию украинских граждан в РФ.

СНБО также применил санкции против украинских чиновников, которые объявлены в розыск, скрываются за рубежом и являются причастными к финансированию террористической деятельности и гибридной агрессии РФ против Украины.

Введены санкции против подконтрольных РФ юридических лиц, причастных к ведению "гибридной войны" против Украины в информационной сфере и киберпространстве."Для обеспечения прозрачности и синхронизации действия все санкции, примененные к физическим и юридическим лицам, продлены на один год", - подчеркнули в СНБО.



Также СНБО поддержал разработанный Минобороны проект Государственной программы развития Вооруженных Сил на период до 2020 года и изменения в военно-административного деления территории Украины.