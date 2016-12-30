СНБО утвердил новые санкции против России
30 декабря 2016 г.
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30 декабря 2016 г.
Также под санкции попали российские чиновники правоохранительных органов и судов, причастные к незаконному содержанию украинских граждан в РФ.
СНБО также применил санкции против украинских чиновников, которые объявлены в розыск, скрываются за рубежом и являются причастными к финансированию террористической деятельности и гибридной агрессии РФ против Украины.Введены санкции против подконтрольных РФ юридических лиц, причастных к ведению "гибридной войны" против Украины в информационной сфере и киберпространстве.
Также СНБО поддержал разработанный Минобороны проект Государственной программы развития Вооруженных Сил на период до 2020 года и изменения в военно-административного деления территории Украины.
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