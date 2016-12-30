В Харькове шесть часов тушили пожар на предприятии

Сообщение о пожаре на харьковском предприятии по изготовлению деревянных топливных пеллетов (ул.Буковая, 36) поступило на номер 101 29 декабря в 21:59.

Как сообщили в Главном управлении Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области, горела крыша производственного здания.К месту вызова было направлено дежурное пожарно-спасательное подразделение, руководитель которого сразу по прибытию повысил номер сложности пожара и вызвал дополнительные силы и средства. На тот момент огнем была охвачена крыша здания на площади 200 кв.м. Людей внутри здания не было, но сложности в работе спасателей добавляло то, что крыша имела сложную конструкцию из деревянных и металлических материалов, утеплителя, а также большое количество пустот, по которым быстро распространялся огонь.Всего в работах по тушению пожара было задействовано около 60 человек личного состава ГСЧС, 8 автоцистерн, 3 единицы специальной техники. На месте пожара был создан штаб пожаротушения.В 23:49 состоялась локализация пожара, а в 3:58 он был ликвидирован.В результате высокого профессионализма спасателей удалось не допустить переброски огня на соседнее здание.На месте пожара работала оперативная группа во главе с начальником ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александром Волобуевым, оперативно-следственная группа полиции и прокуратура.Правоохранительные органы занимаются установлением причины пожара и размера причиненного ущерба.