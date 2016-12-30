Харьков

  • 176
    •  / 

Полицейские, спасатели и медики перешли в боевую готовность

Полицейские, спасатели и медики перешли в боевую готовность
В новогоднюю ночь в городе и области будут дежурить три тысячи правоохранителей.
— В целом, охрану правопорядка во время проведения праздничных мероприятий будут обеспечивать 1,5 тысячи правоохранителей и военных Нацгвардии, — уточнила инспектор ГУ НП в Харьковской области Александра Алексеева. — Плюс еще 1,5 тысячи правоохранителей добавится в ночь с 31 декабря на 1 января.

В усиленном режиме будут работать и спасатели.

— На усиленное несение службы наши подразделения переходят с 30 декабря,— сообщил помощник начальника ГУ Госслужбы ЧС в Харьковской области Игорь Лупандин. — В готовность будет приведена пиротехническая служба, химики-дезометристы, водолазы, а также техника: тяжелая с повышенной проходимостью, вспомогательная и передвижные электростанции. Если обычно в наряд заступают 1,5 тысяч человек, то по усиленной схеме будут дежурить две тысячи спасателей.

Кроме того, на площади Свободы в новогоднюю ночь будут дежурить две машины скорой помощи и одна — в парке им. Горького.

— В режим готовности переведены все учреждения охраны здоровья, в эти дни в больницах будут дежурить врачи только первой и высшей категории. Также в праздники круглосуточно будут работать службы функциональной диагностики, хирургические и ожоговые отделения, — заверила и. о. начальника управления здравоохранения ХОГА Галина Сироштан.

В усиленном режиме экстренные службы будут работать до 10 января.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей30 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.5113 грн
100 EUR 2842.26 грн
100 USD 2719.09 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи