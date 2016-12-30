Полицейские, спасатели и медики перешли в боевую готовность

В новогоднюю ночь в городе и области будут дежурить три тысячи правоохранителей.

— В целом, охрану правопорядка во время проведения праздничных мероприятий будут обеспечивать 1,5 тысячи правоохранителей и военных Нацгвардии, — уточнила инспектор ГУ НП в Харьковской области Александра Алексеева. — Плюс еще 1,5 тысячи правоохранителей добавится в ночь с 31 декабря на 1 января.В усиленном режиме будут работать и спасатели.— На усиленное несение службы наши подразделения переходят с 30 декабря,— сообщил помощник начальника ГУ Госслужбы ЧС в Харьковской области Игорь Лупандин. — В готовность будет приведена пиротехническая служба, химики-дезометристы, водолазы, а также техника: тяжелая с повышенной проходимостью, вспомогательная и передвижные электростанции. Если обычно в наряд заступают 1,5 тысяч человек, то по усиленной схеме будут дежурить две тысячи спасателей.Кроме того, на площади Свободы в новогоднюю ночь будут дежурить две машины скорой помощи и одна — в парке им. Горького.— В режим готовности переведены все учреждения охраны здоровья, в эти дни в больницах будут дежурить врачи только первой и высшей категории. Также в праздники круглосуточно будут работать службы функциональной диагностики, хирургические и ожоговые отделения, — заверила и. о. начальника управления здравоохранения ХОГА Галина Сироштан.В усиленном режиме экстренные службы будут работать до 10 января.